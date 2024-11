Se escaparon siete delincuentes por los techos de un alcaidía de la Policía de la Ciudad

Historia repetida. Se fugaron siete presos alojados en una alcaidía de la Policía de la Ciudad. Los delincuentes escaparon por los techos y el Ministerio de Seguridad porteño decidió sumariar a cuatro oficiales para determinar su responsabilidad para que los delincuentes pudieran concretar su plan.

Todo sucedió en la Alcaidía 4Bis, situada en cercanías de la sede del club Sportivo Barracas. Pocas horas después, fueron recapturados dos de los sospechosos fugados.

“El Ministerio de Seguridad está abocado a la búsqueda de los otros delincuentes que lograron fugarse y trabajando fuertemente en llevar tranquilidad al barrio”, informaron fuentes oficiales.

Los voceros consultados dijeron que la fuga de los siete detenidos es una consecuencia de “la superpoblación de presos en la Ciudad”.

En abril pasado, tras una seguidilla de fugas de distintas comisarías y alcaidías de la ciudad de Buenos Aires, hubo un cruce entre funcionarios porteños y nacionales. En ese momento había 1962 presos, cuando hay 1041 plazas para una “estadía” transitoria hasta el trasladado a unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

“El problema no empezó ahora. Todo comenzó durante la pandemia con la política de la exjueza Laura Garrigós [designada por el expresidente Alberto Fernández como interventora del SPF], que no daba cupo para trasladar presos a las cárceles federales. En ese momento, en las dependencias de la ciudad había solo 60 detenidos. En el SPF no quieren tener las cárceles colapsadas; pero la consecuencia es que las que están colapsadas son nuestras alcaidías y comisarías, que no están preparadas para el alojamiento prolongado de detenidos”, habían explicado a LA NACION desde el Ministerio de Seguridad porteño.

Patricia Bullrich, Jorge Macri, Waldo Wolff y Gabriel Sánchez Zinny

Hace 12 días, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, acordaron el traspaso de los servicios del SPF en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, lo que implicará que la Ciudad se haga responsable del cuidado de los detenidos por causas tramitadas en la Justicia nacional ordinaria y la Penal, Contravencional y de Faltas porteña.

Hasta el momento, los procesados por delitos cometidos en territorio porteño quedaban detenidos en las diferentes comisarías de la Policía de la Ciudad y que estaban excedidas en su capacidad. Eso fue motivo de fuertes cruces entre los funcionarios porteños y los nacionales durante el gobierno de Alberto Fernández, especialmente a partir de la pandemia, cuando el SPF redujo los cupos semanales reservados para alojar a personas detenidas en la Capital en el mayor establecimiento disponible en el territorio porteño: la Cárcel de Devoto. Inclusive recurrió a la Justicia, que le dio la razón y le impuso al Poder Ejecutivo Nacional la asignación de cupos suficientes.

Para paliar la situación, mientras tanto, la Ciudad resolvió ampliar cupos en sus alcaidías comunales y, además, sumar plazas en estructuras provisorias como, por ejemplo, contenedores acondicionados especialmente para el alojamiento preventivo de detenidos por cortos plazos.

Bullrich estuvo acompañada por el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julían Curi, y la Directora Nacional de Modernización del Sistema y la Arquitectura Penitenciaria, Desirée Barczuk. Mientras que junto a Macri estuvieron el jefe y el vicejefe de Gabinete de la Ciudad, Néstor Grindetti y Gabriel Sánchez Zinny; y los ministros de Justicia, Gabino Tapia, y de Seguridad, Waldo Wolff.

“Esta es la primera reunión. Ahora comienza a ejecutarse. Es pasar la responsabilidad para que la Ciudad se haga cargo de la gestión del alojamiento de los presos que no sean de la Justicia federal. Seguirán reuniones de trabajo para ir concretándolo”, dijeron a LA NACION fuentes del gabinete nacional.

LA NACION

Temas Policía de la Ciudad