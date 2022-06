Se hizo pasar por trabajador de un delivery, pero era un delincuente: le robó a tres adolescentes

Parecía que era un trabajador más de una empresa de delivery. Llevaba en una de sus manos una caja, pero lo que había dentro del recipiente de cartón no era una pizza precisamente. El hombre tenía una arma escondida, con la que amenazó a tres jóvenes de 15 años para que les entregara todas sus pertenencias.

El hurto disfrazado se concretó ayer por la noche, a las 20, en el barrio porteño de Núñez, en la calle Azurduy. Las cámaras de seguridad de la avenida Cabildo tomaron el momento en el que el ladrón usó esa modalidad para robar a tres adolescentes que aguardaban ingresar a un edificio para visitar a una amiga.

Simuló ser un delivery y asaltó a tres jóvenes

Cuando el sospechoso regresó sobre sus pasos tras, supuestamente, tocar timbre en una vivienda, el hombre primero le preguntó algo a los jóvenes y luego les dejó ver que adentro de la caja llevaba, en realidad, un arma. Sin oponer resistencia, las víctimas entregaron sus pertenencias. Uno a uno, dejaron sus celulares, dinero y auriculares dentro de la caja.

Lorena, la madre de una de las víctimas, contó esta mañana a C5N que es la primera vez que les pasa y que las tres familias realizaron la denuncia policial. “Siempre le dije ‘el día que te lleguen a robar vos entregá todo, las cosas materiales se recuperan’”, comentó.

“Ya los venía siguiendo un par de cuadras. Tocaba timbres como si estuviera entregando pizza”, contó la mujer y agregó que el delincuente se fue corriendo mientras le advertía a las víctimas que no dijeran nada “porque si no les pegaba un tiro”. “Ahora saben que tienen que estar más atentos, que no hay que hablarle a cualquiera”, agregó.