Se levantó el secreto de sumario. Citaron a declarar a los dos primeros fiscales que investigaron la desaparición de Loan

Tras levantar el secreto de sumario en el expediente donde se investiga la “sustracción y ocultamiento” de Loan Danilo Peña, la jueza federal de Goya, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, decidió citar a prestar declaración testimonial a los fiscales del Ministerio Público de Corrientes Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry, funcionarios que tuvieron a su cargo la investigación de la desaparición del niño de cinco años hasta que declinaron la competencia al entender que se estaba ante un posible caso de “trata de personas”.

La magistrada hizo lugar a un pedido del fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán y de sus colegas Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), quienes quedaron a cargo de la investigación después de que el Ministerio Público de Corrientes sostuviera la hipótesis de que Loan había sido capturado con fines de explotación, lo que los llevó a proponer el cambio de fuero.

Según la resolución a la que tuvo acceso LA NACION, la citación es para que expliquen sus dichos en una conferencia de prensa del 24 de junio pasado, cuando Barry afirmó: “Nunca se han dejado de lado ninguna de las dos hipótesis, la otra posibilidad, por supuesto, la que estaba relacionada con que el niño haya sido llevado… continuamos realizando distintas diligencias, voy a resaltar algunas de ellas, las que podemos contar, porque también tenemos material probatorio que ya lo tenemos incorporado al legajo, pero respecto del cual no nos vamos a expedir, como dijo el doctor Castillo, no vamos a comprometer el éxito de la investigación…” y donde su colega sostuvo: “No descartamos en ningún momento ninguna de las hipótesis del caso, se ha tomado todas las líneas investigativas… se han realizado múltiples diligencias… había otras diligencias que se considera que son reservadas, porque estamos ante un niño que no lo encontramos y entonces hay información sensible que por ahí ya les adelanto que no le vamos a poder decir por qué va a comprometer el éxito de la investigación, hay cuestiones que nos estamos manejando únicamente dentro del ministerio público y ahora estamos pasando el legajo por una cuestión de incompetencia al juzgado federal de Goya y hay cosas que no se pueden decir porque son estrictamente reservadas…”.

Loan desapareció el 13 de junio pasado

Además, en la citada resolución, que tiene firma de ayer, la jueza solicitó a Castillo y Barry que “ tengan a bien remitir, si tuvieran en sus dispositivos móviles u otros soportes digitales, videos, audios de entrevistas, que hayan podido recolectar en el cumplimiento de sus tareas, teniendo en cuenta las posibilidades que brinda el nuevo Código procesal penal de Corrientes para ser agregada a la causa ”.

Castillo cumple funciones en la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic) de Goya y Barry conduce la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac) del Ministerio Público de Corrientes.

En la citada conferencia de prensa, los funcionarios sostuvieron que, entre otras cosas, la “prueba trascendente” para saber que Loan fue capturado y trasladado, posiblemente, hacia Chaco, fue el rastro de olor del chico que se encontró “ciento por ciento” en el auto Ford Ka de María Victoria Caillava y de su marido, el capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez. Y la certeza de que se está ante un caso de “trata de personas” se encontró en los teléfonos celulares secuestrados.

“Fue una prueba trascendente que determinó la presencia de olor de Loan en los vehículos de Pérez y Caillava. En la camioneta, en menor medida, y ciento por ciento, en el Ford Ka. Esto se relaciona con el tiempo que permaneció Loan en cada vehículo”, afirmó el fiscal Barry.

LA NACION

