Seguirá preso el ginecólogo de Chaco, acusado de abuso de sexual y mala praxis

“A vos te vendría bien un doctorcito amoroso” , le dijo el ginecólogo Gustavo Kumiega a la mujer a la que había conocido a través de una red social. A mediados de septiembre, una paciente también lo denunció. En las últimas horas, el Ministerio Público de Chaco dictó la prisión preventiva del médico, acusado de un caso de abuso sexual y de uno de mala praxis.

El médico, que había sido detenido el 16 de octubre pasado, seguirá preso. Según informaron fuentes judiciales, la resolución fue dictada por la fiscal Mariana Echarri y el fiscal Martín Bogado, quienes tuvieron en cuenta la existencia de indicios que abonan la presunción sobre la presunta responsabilidad del médico en el abuso sexual de una mujer a la que había conocido en 2022 y en la mala praxis contra un paciente.

“El Equipo Fiscal Especial dictó la prisión preventiva para Gustavo Kumiega por las imputaciones de delitos contra la libertad sexual y de estafa en el contexto de violencia obstétrica, en el ejercicio de su profesión”, se expresó oficialmente.

Además, el ginecólogo es investigado por otros ocho hechos de abuso sexual y mala praxis, a partir de denuncias hechas por mujeres que se atendían con él. Actualmente, Kumiega está detenido en la comisaría de Colonia Popular.

La investigación penal se inició con la denuncia formal radicada el 29 de septiembre por Karla Herrán, de 26 años, quien relató presuntas conductas inapropiadas durante estudios e intervenciones médicas.

A partir de la difusión de su caso, otras mujeres fueron a los tribunales para denunciar situaciones similares ocurridas durante la atención médica. En paralelo, se difundieron capturas de pantalla de conversaciones atribuidas al médico con expresiones tales como “¿Te vendría bien un doctorcito amoroso y generoso?”.

La víctima que denunció el abuso sexual con acceso carnal vive en los Emiratos Árabes y relató que ese hecho habría ocurrido a mediados de 2022 en el departamento del médico.

En su declaración, la víctima recordó que había concurrido a la casa del ginecólogo a cenar tras haberlo conocido a través de una aplicación de citas. La víctima explicó que se había animado a denunciar el abuso cuando tomaron estado público otros casos de mujeres que manifestaron haber sido víctimas de agresiones sexuales o de mala praxis.

“Hace meses que me apareces como sugerencia... ¿Será que nos conocemos? Soy de Resistencia, ginecólogo, cirujano plástico y aventurero. Vivo bien. Contame algo de tu vida; te vendría bien un doctorcito amoroso y generoso”, expresó el médico en un mensaje a una mujer, según consta en una captura de WhatsApp que figura en el expediente.