Será revisado el caso de una mujer condenada por matar a su expareja

Había sido sentenciada a perpetua, pero se ordenó la realización de un nuevo juicio por no haberse tomado en cuenta la violencia de género

"Soy celíaca y estoy pesando 52 kilos, con brotes de psoriasis, hemorragias, vómitos, diarreas, todo derivado del deterioro que padezco en estos casi cuatro años sin poder realizar la dieta. Como si eso fuera poco, el desgaste psicológico que estoy sufriendo por la espera de una respuesta a mi pedido de libertad, es agobiante, no encuentro explicación. Me pregunto quiénes están detrás de este ensañamiento". La que habla a través de un celular desde el pabellón de buena conducta de la Unidad 33 de Los Hornos es Marcela Mendoza, detenida desde el 9 de agosto de 2015, luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de La Plata la condenara a prisión perpetua por el homicidio de su expareja. Desde un primer momento, ella juró -con el apoyo de las organizaciones feministas y los organismos de derechos humanos- que su única culpa fue la de haber sobrevivido a un femicida, que murió quemado luego de intentar prenderla fuego.

A fines de abril pasado, la Sala I de la Cámara de Casación Penal bonaerense declaró la nulidad del veredicto condenatorio y ordenó la realización de un nuevo juicio. El fallo consideró que no existieron pruebas para sentenciarla y que no se tuvo en cuenta el contexto de violencia de género que sufría Marcela. Sin embargo, ella sigue presa. "Es una vergüenza que estas personas que me condenaron representen la Justicia de nuestro país: arbitraria y misógina. Yo no les pido que me regalen nada, solo que apliquen la ley como debe ser. Además de inocente, soy una víctima", afirmó.

El 9 de agosto de 2015, Marcela salió de su casa en Bartolomé Bavio, una localidad en el partido de Magdalena, para encontrarse con su expareja, Eduardo Gómez, a la vera de la ruta 11. Gómez tenía dos denuncias por violencia de género y una restricción perimetral.

"Decidí concurrir para que no fuera a mi casa y evitar que mis hijos viviesen otro episodio de violencia. Subí a su auto y luego de recibir insultos y hasta un sopapo, sacó un envase del costado de su asiento mientras me decía que me las iba a hacer pagar. Me lo arrojó y por instinto me cubrí con las manos y eso hizo que el líquido también cayera sobre él. Enseguida sentí como una explosión y el fuego en parte de mi cuerpo. Automáticamente abrí la puerta y me tiré del auto", recordó Marcela.

Gómez sufrió quemaduras graves y tres días después falleció en el Hospital San Martín de La Plata. El 14 de agosto, Marcela fue detenida y luego, en el juicio, sentenciada a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

"Durante el juicio pudimos demostrar la inocencia de Marcela. Tenía quemaduras en la parte dorsal de las manos que son las típicas heridas de protección. Gómez era una persona que medía un metro noventa y pesaba 120 kilos. Es ilógico que ella hubiera podido rociarlo con combustible. Pero desde un principio hubo un sesgo, se la discriminó; no hubo investigación de parte de la policía y después se vulneró el derecho a un juicio justo. Se la acusó, se la mandó a juicio y se la condenó a perpetua", dijo el abogado defensor Adrián Rodríguez.

Marcela se resignó a que la Justicia no le creyera, hasta que la Sala I de la Cámara de Casación revisó el fallo y, con el voto de dos jueces, decidió anularlo y ordenar un nuevo juicio. El tercer juez directamente solicitó la absolución y la inmediata liberación de la acusada.

Los cinco hijos de Marcela, organizaciones de mujeres y feministas, y organismos de derechos humanos piden por su libertad. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó tres habeas corpus por su grave estado de salud, en tanto que la Secretaría de Género de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata se constituyó como amicus curiae.

"Mi mamá siempre fue una mina que estuvo diez puntos, pero ahora la veo muy flaca, deprimida. Cuando pienso en cómo terminó presa me angustio mucho. A veces me pregunto qué tengo que hacer para que la Justicia la deje en libertad, ¿me tengo que encadenar a las rejas de los tribunales para que me den una respuesta? No quiero que me la devuelvan en un cajón", manifestó Florencia Aleman, una de las hijas mayores que asumieron el reclamo.

La defensa de Marcela presentó un nuevo habeas corpus solicitando su libertad fundado en el tiempo excesivo que lleva detenida sin que la condena haya quedado firme (por ley no puede ser superior a dos años), pero aún el juez Emir Caputo Tártara, del TOC 4 de La Plata, no se pronunció.

"La realización de un nuevo juicio va a generar una revictimización de Marcela en su condición de acusada", indicó el abogado Rodríguez.

"Mientras los jueces -concluyó Marcela- tratan de tapar el mal accionar de sus colegas, yo continúo presa. La fe es lo último que uno pierde y todos los días le pido a Dios que algunos de estos magistrados realicen su labor correctamente y de una vez me otorguen la libertad que me corresponde".