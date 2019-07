Sigue la búsqueda en Rosario de un violador serial

La posible apariencia del sospechoso de ocho ataques sexuales

Germán de los Santos 13 de julio de 2019

Rosario.-Poco después de que un sospechoso de ser un "abusador serial" fuera detenido en el sudoeste de Rosario, ninguna de las víctimas que participaron ayer de una rueda de reconocimiento identificó al hombre aprehendido por la Policía de Santa Fe como el presunto responsable de ocho ataques sexuales cometidos entre enero a junio.

Pocas horas antes de la detención de este hombre de 33 años difundió un fotofit, elaborado en base a los testimonios de ocho mujeres que fueron víctimas de abuso. El jueves a la mañana una mujer llamó al 911 y dijo ver a un hombre que se asemejaba al dibujo del fotofit. La fiscal de Delitos Sexuales Alejandra Raigal ordenó la detención, que se produjo al mediodía, pero la rueda de reconocimiento dio como resultado que ninguna de las víctimas identificó al detenido como el supuesto abusador serial.

"Las características físicas que llevaron al sujeto a esta rueda de reconocimiento, no fueron confirmadas por todas las víctimas que hicieron un reconocimiento individual", afirmó el vocero de la Fiscalía de Rosario Sebastián Carranza, quien aclaró que el hombre detenido "no está acusado ni imputado".

Carranza también reveló que una cámara de seguridad registró uno de los ataques por lo cual podría identificarse al vehículo con el que se trasladaría el atacante. "Es una motocicleta que coincide con el relato de las víctimas de todos los hechos, pero que todavía no se ha podido encontrar", dijo el vocero.

El caso tuvo una intensa repercusión en las redes sociales y en los medios de comunicación, donde se sumaron otros testimonios de mujeres que contaron ataques que responden a ciertos patrones comunes.

En la Fiscalía de Rosario se investigan ocho casos de mujeres que dicen haber sido atacadas en la calle y en locales comerciales, donde este hombre se presenta ataca a las víctimas a las que también les roba.

Según los investigadores judiciales, "la mecánica se repite en los ocho hechos". Dos de ellos fueron en la calle y los restantes en comercios. "El modus operandi consta en ingresar al negocio ofrecer servicio de seguridad o presentar interés por algo en especial, luego se retira y en la gran mayoría de los casos realiza una segunda consulta, en la cual se acerca y aborda a las víctimas", revelaron desde la Fiscalía de Rosario.

Por la descripción física que las víctimas dieron en la Fiscalía de Rosario el atacante sería "una persona robusta, de 1,70 metros de altura aproximadamente, tez trigueña, de unos 25 y 30 años".

Laura, una de las víctimas que asistió al Centro de Justicia Penal para participar en la rueda de reconocimiento admitió ante los medios que "no había reconocido a ninguno de ellos".

"Tenía una leve expectativa de que fuera él, pero no. No puede ser que este hombre esté dando vueltas por la calle", señaló la joven, que fue victima de abuso y robo el 29 de abril en un comercio de productos para mascotas ubicado en Riobamba al 300. "Fue un lunes a las 13 o 13.30. Estaba en mi local. A esa hora no había mucho movimiento. Bajó un hombre de una moto con una caja blanca, me ofreció cámaras, me dijo que había venido antes. Después me dijo: «Esto es un asalto»", indicó.

"Pasó detrás del mostrador, me llevó al baño, me ató con precintos en las manos, los pies y en el cuello. Me pedía plata. Enojado, me ajustaba el precinto en el cuello. Revolvió todo. Se llevó plata de mi billetera mi celular. Me dejó encerrada. Intentó violarme, pero no pudo. Me tiraba contra la pared para que no me tocara", relató a Canal 3.