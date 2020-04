Si deben asistir a un detenido en un penal o una comisaría, guardan la distancia mínima; las designaciones se hacen por mail y las presentaciones de recursos, por medios digitales Fuente: Archivo

El aislamiento social sanitario, preventivo y obligatorio para intentar disminuir el descontrolado contagio del virus del Covid-19 modificó las rutinas en todas las profesiones y los oficios, aunque la vida sigue adelante y eso obliga a buscar alternativas para cumplir con labores impostergables y urgentes. Pasa con el personal médico, con la policía y los bomberos o con quienes integran los distintos eslabones de la cadena de distribución de alimentos, entre otros. Y también, por supuesto, con los abogados penalistas, que en tiempos de cuarentena ver cómo harán para atender a sus clientes, en especial, a aquellos que, por lo que fuere, terminan presos.

Sin presencia física, a menos que sea indispensable. Esa es la consigna por estos días. "Se evita el contacto con los imputados. Al acusado solo se lo puede ver antes de la indagatoria y se lo asesora desde dos o tres metros de distancia", explicó a LA NACION el abogado Hugo Icazati.

El 16 de marzo pasado, la Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso asueto en todo el ámbito del Poder Judicial provincial, con suspensión de los términos procesales. El tribunal determinó que durante dicho período la prestación mínima del servicio de justicia se limitará a la atención de asuntos de urgente despacho o que, por su naturaleza, no admitan postergación. El 20, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decretó la "feria extraordinaria" con alcance a todos los tribunales federales y nacionales.

En los juzgados o fiscalías bonaerenses solo funcionan las dependencias que están de turno y con guardias mínimas. Por tal motivo, la mayoría de los abogados penalistas no tienen actividad.

El panorama se repite en ciudad de Buenos Aires, donde hasta ayer a las 15 fueron detenidas o demoradas 5570 personas por quebrantar la cuarentena. En estos casos, los acusados sorprendidos en la vía pública por la Policía de la Ciudad fueron llevados a una seccional, donde se los identificó, se constató que el domicilio que aportaron fuera efectivamente el lugar donde vivían y se los devolvió a sus hogares.

"Tuve entrevistas con dos personas detenidas por incumplir el aislamiento obligatorio, pero esas charlas fueron después de que llegaron a sus casas. Se concretan por videoconferencia o por Skype; no tuve contacto directo con los acusados. Estos dos imputados fueron notificados de la formación de una causa penal en su contra y la fecha de la indagatoria se fijará cuando se termine con esta situación de emergencia por la pandemia", explicó a LA NACION el abogado Marcelo Biondi.

"En estos casos la preocupación de la gente fue la de recuperar los vehículos secuestrados, porque ellos fueron liberados después de pasar no más de ocho horas demorados. En el futuro se los asistirá en la indagatoria, pero recurren a los servicios de un penalista para que les devuelvan el auto. Para realizar cualquier presentación en ese sentido hay que esperar hasta después del 13 de este mes, porque en los juzgados solo se resuelven cuestiones urgentes", agregó Biondi.

De los 5570 demorados por violar el aislamiento, 467 quedaron presos. Son personas que cometieron otros delitos o que tenían pedidos de captura o antecedentes. En estos casos deben ser indagados y recurren a un defensor oficial o a un abogado particular; el acto procesal se concreta por videoconferencia.

Trámite digital

"Ante la gravedad del contexto se aplicó la tecnología. Por ejemplo, para hacerse cargo de la defensa, el abogado manda un mail al jefe de la comisaría o de la cárcel en la que está detenida la persona a la que representará. El comisario le hace firmar el cargo al acusado, certifica la rúbrica y envía al letrado el archivo con el documento firmado. Entonces, el defensor lo manda por mail al juzgado o a la fiscalía", explicó Icazati.

Los juzgados de garantías bonaerenses cuentan con un sistema informático denominado Mesa de Entradas Virtual (MEV) y las fiscalías poseen un token que les permite el acceso para consultar expedientes y presentar recursos y escritos.

También quedaron suspendidas todas las audiencias orales. Las presentaciones de los letrados se realizan en forma escrita. Las notificaciones de las resoluciones también se concretan de forma electrónica.

"Tras la indagatoria se termina cualquier otro contacto con el detenido", explicó Icazati, quien en la última semana atendió tres declaraciones indagatorias en juzgados de Quilmes, La Matanza y San Martín.

La decisión de postergar las indagatorias hasta después de la emergencia sanitaria se concretó también en el ámbito de la Justicia Federal, donde el joven de 24 años que contagió de coronavirus a una decena y media de personas en el cumpleaños de 15 de su hermana, en Moreno -entre ellos, su abuelo, que falleció-, constituyó el caso más grave: acusado de propagar una enfermedad peligrosa para la salud pública, se enfrenta a una pena de entre tres y 15 años de prisión.

El acusado, Eric Torales, estuvo internado en la Clínica Adventista, de Belgrano, y tras recuperarse quedó detenido en su departamento de Palermo, monitoreado por una consigna policial. Designó un abogado defensor particular, aunque su indagatoria aún no tiene fecha.

"Por la pandemia los abogados también tenemos dificultades para movernos. Por eso, la mayoría de los actos procesales -desde la designación del cargo hasta la presentación de los recursos- se realizan de forma electrónica. Además, las audiencias previas a la resolución de la prisión preventiva de un imputado se reemplazaron por presentaciones por escrito. No obstante, la mayoría de los requerimientos que recibo son para realizar presentaciones con el objetivo de obtener prisiones domiciliarias, debido a la superpoblación en las cárceles", explicó otro conocido abogado.

La cantidad de acusados de violar el aislamiento obligatorio -casi 30.000 en todo el país, contando solo los detenidos y demorados por las fuerzas federales de seguridad- haría imposible para el sistema judicial procesarlos a todos en el momento de sus detenciones. Debido a que en la mayoría de los hechos solo fueron notificados de la formación de una causa en su contra, no fue necesario que convocaran a un abogado. Esto no implica que no puedan necesitarlo cuando la cuarentena acabe.