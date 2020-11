Sofía Herrera: investigan en Chubut una nueva pista sobre su paradero

Una joven de 19 años aseguró que conoció a Sofía Herrera en la localidad de Sarmiento, disparando una nueva línea de investigación.

COMODORO RIVADAVIA - Un nueva pista en torno al paradero de Sofía Herrera, la menor desaparecida hace 12 años en Tierra del Fuego, activó otra línea de investigación en Sarmiento, una localidad ubicada 160 kilómetros al oeste de Comodoro Rivadavia. Según confirmaron fuentes policiales, una joven de 19 años aseguró haber conocido a Herrera en la ciudad ubicada en el sur de Chubut.

El supuesto contacto de Herrera llegó en un auto hasta el puesto de Ramón Santos -ubicado en el límite entre Chubut y Santa Cruz- y vio el cartel con la foto de la búsqueda de Sofía quien desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping de Río Grande, Tierra del Fuego, cuando tenía tres años.

La joven afirmó en el puesto interprovincial que había conocido a Herrera cinco años atrás en la localidad chubutense de Sarmiento. Adolfo Fernández, jefe de la Comisaría de Ramón Santos, relató que el episodio ocurrió a las 9:30 horas de la mañana del pasado 13 de noviembre. Ese día llegó al puesto un vehículo en el que viajaba un grupo de personas que no tenían el permiso para entrar a la provincia de Santa Cruz.

La joven de 19 años, identificada como Yasmín, descendió del vehículo y observó en la pared de la Guardia el rostro de Sofía Herrera. "Yo conocí a esta nena", sostuvo. Según su versión, luego perdió contacto porque junto a su familia se retiró a vivir a una chacra.

LA MADRE DE SOFÍA

"Yo nací en Sarmiento y tengo familia ahí. Ese dato es raro, pero habrá que ver. Dios quiera se trate de mi hija. Como todas las pistas que aparecen, se siguen con mucha ansiedad y esperanza. Hay cuatro o cinco pistas que se trabajan en distintos lugares como Buenos Aires y Chile. Ojalá este dato sea cierto", dijo María Elena Delgado, la mamá de Sofía Herrera.

"Yo tengo la esperanza de volver a abrazar a mi hija. Pero me parece irresponsable que se haya filtrado el dato de la nueva posible pista", añadió la mujer, en diálogo con Cadena Tiempo. "En Sarmiento tengo familia y hermanos, me parece algo extraño esto pero se va a averiguar igual. Dios quiera que se trate de mi hija y podamos localizarla, es lo que más deseamos. La esperanza está de volver a abrazar a mi hija nuevamente, la espero cada día", sostuvo Delgado.

En tanto, cuestionó la filtración del nuevo dato. Contó que la policía se comunicó con ella, pero advirtió: "Me parece irresponsable que un comisario salga a dar datos cuando todavía no se investigó, se le está avisando a esa gente que se la va a ir a investigar. Puede ir en contra. Si es alguien que tiene a mi hija, ya están avisados".

Delgado aseguró que en paralelo se están trabajando con unas cuatro pistas en Buenos Aires y Chile. "Yo espero que en el momento menos pensado llegue ese dato que se trata de mi hija", señaló.

Por último, recordó lo sucedido en el camping hace 12 años. "Son demasiados años y no han podido encontrar a mi hija. Cuando llegamos al lugar empezamos a buscarla enseguida, no se escuchó ruido no había rastros ni nada. Se calculan que pasaron nueve minutos desde que llegamos al lugar y hasta que desapareció. Debe haber habido alguien en el lugar que no vimos", puntualizó.

A raíz de lo sucedido en el puesto Ramón Santos, la policía santacruceña comunicó el episodio a sus pares fueguinos y al Juzgado de Instrucción 1 de Río Grande, a cargo del juez Daniel Césari Hernández, que lleva adelante la búsqueda de paradero de la niña desaparecida cuando tenía 3 años. Fuentes judiciales informaron que el juez "analiza por estas horas los datos policiales" y "espera documentación" solicitada a autoridades chubutenses.

Sofía Herrera fue vista por última vez el 28 de septiembre de 2008, cuando había salido a compartir un día de campo con su familia y un grupo de amigos en el camping John Goodall, ubicado 59 kilómetros al sur de Río Grande.

Junto a otra pareja amiga y sus hijos, el grupo llegó al camping en dos autos que estacionaron cerca del camino. El lugar, un paraje casi desértico, es un rectángulo de 15 hectáreas cercado con un alambre de un metro de altura y seis hilos, el primero de púas.

Sofía se separó por unos instantes de sus padres y desde entonces nadie volvió a saber de ella.

Las autoridades difundieron en septiembre de este año una nueva actualización del rostro de Sofía, que simula cómo sería su apariencia a los 16 años, y esa fue la imagen que disparó la nueva pista sobre su paradero.

