27 de enero de 2020 • 13:59

Florencia tiene miedo. Hace dos semanas y media, el hombre que había sido su pareja la golpeó de manera brutal. Le fracturó el tabique y le deformó la cara. Por el hecho, que ocurrió en el municipio de Avellaneda, la Justicia le otorgó una restricción perimetral para el atacante. Pero la medida que limita el acercamiento del agresor con la víctima no suele ser efectiva y Florencia lo vivió días atrás, cuando su expareja llegó al club en el que la mujer le festejaba el cumpleaños a su hijo en Vicente López. Fue su familia la que le dijo al hombre que se debía retirar del lugar.

"Pido por favor a la Justicia que no me deje sola, que tome alguna determinación", reclamó la víctima en diálogo con C5N. En su rostro estaban las marcas de la violencia de género. "Me pareció provocadora la actitud de aparecerse en el club, un acto de impunidad de 'yo hago lo que quiero'. Él tuvo un acto de violencia semejante hacia mí. Me da miedo. No me gustaría tenerlo enfrente nunca más. Pido que la Justicia se lo tome en serio; hoy soy yo y mañana es otra persona", agregó la mujer de 32 años.

La víctima radicó la nueva denuncia en Vicente López- que se sumó a la presentada previamente en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de Avellaneda.

Florencia recibió a principios de enero la última brutal golpiza de parte del hombre y su nariz quedó deformada. Ahora debe someterse a dos cirugías para restablecer el tabique. "No me parece justo vivir esta situación", reflexionó. "Me trastornó la rutina. Duermo muy poco. Es muy duro procesar todos esto", agregó la mujer, pensativa.