¿Suicidio o crimen mafioso?: tras una enorme explosión, hallaron a un vecino muerto con un tiro en la cabeza y varias casas destruidas en Córdoba

Un hombre de 76 años fue hallado muerto esta madrugada en la ciudad de Córdoba tras una explosión en su vivienda. El hecho es investigado y son varias las hipótesis que se manejan, desde un suicidio a un asesinato, ya que fue encontrado con un disparo en la cabeza, un arma al lado y cerca de una camioneta rociada con nafta desde donde habría surgido el estallido. El siniestro fue tan fuerte que la onda expansiva generó daños en al menos ocho casas aledañas y volteó la pared del domicilio vecino.

El hecho ocurrió pasadas las 4 de la madrugada en el domicilio de la víctima, ubicada en la calle Brizuela 566, del barrio Marqués de Sobremonte, en la zona norte de la capital cordobesa. Tras la detonación, personal de Bomberos acudió al lugar para extinguir las llamas. Luego, entre los escombros, halló al hombre cuyo deceso fue caratulado como “muerte dudosa” mientras se desarrolla la investigación para determinar los motivos de la explosión.

Así quedó el domicilio donde encontraron a su dueño con un tiro en la cabeza Gentileza La Voz

Según detallan medios locales, la víctima fue identificada como José Luis Lodi, de 76 años, que poseía en su domicilio un taller de soldadura. El hombre fue encontrado con un tiro en la cabeza y en una fosa en el taller donde había una camioneta rociada con nafta.

De acuerdo a fuentes de la causa, hay más de una línea de investigación. Una de ellas es que se habría tratado de un suicidio y que el impacto de una bala podría haber hecho estallar los tubos de gas que había en el taller de soldadura. Otra es que pudo haber sido un asesinato y se habrían querido eliminar las pruebas del homicidio al hacerla explotar.

Así se escuchó la explosión en la que murió un hombre

Destrucción de casas vecinas

La explosión fue tan fuerte que la onda expansiva generó daños en al menos ocho casas aledañas y volteó la pared de la casa vecina. “Pensé que era un sueño, escuché la explosión y a mi papá que gritaba ´Ahí voy, ahí voy´, entonces bajé. No podía creer lo que había pasado, se me cayó una pared”, dijo a hoy LN+ la joven que dormía en una habitación lindante a la que explotó. La chica salió ilesa ya que el muro se cayó hacía afuera, no hacia adentro de su habitación.

Las casas vecinas sufrieron roturas por la onda expansiva de la explosión Gentileza La Voz

Otro vecino que vive en frente del hombre hallado muerto, aseguró que uno de los portones de la vivienda del fallecido “voló 30 metros” y cayó en su patio. “Nos sorprendió porque este es un barrio tranquilo, a las 4.15 se dio una fuerte explosión y uno sale a ver porque escucha vidrios rotos, pensamos que era un auto y nos encontramos con llamas de tres o cuatro metros de altura enfrente”, explicó el hombre.

Lodi tenía un pequeño taller de soldadura en su casa, allí fue encontrado su cuerpo Laura Lescano / Télam

Además dio a entender que la muerte del hombre es dudosa. “Era una persona que no tenía mucha relación con los vecinos de la cuadra, era muy reservada y con cuestiones familiares que prefiero no detallar (...) Necesitamos que se investigue si fue premeditado o qué pasó”.

Según calculó, los daños en su casa rondan los “$500.000” y dijo: “No sabemos quién se va a hacer cargo, que las personas involucradas se acerquen hasta aquí y nos digan cuáles son los pasos de seguir, son muchos los domicilios que sufrieron grandes pérdidas”.