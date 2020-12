Quienes conocieron Guido Orlando utilizaron las redes sociales para expresar su dolor y para despedir al joven que se ahogó en un lago de un barrio privado tras un accidente de kayak Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de diciembre de 2020 • 18:16

La muerte de Guido Orlando, el joven que había desaparecido el viernes pasado tras caer de su kayak en la laguna de un country en Escobar y cuyo cuerpo fue encontrado este lunes, generó una fuerte consternación entre sus amigos, que publicaron mensajes de despedida y doloren las redes sociales.

"Sos eterno, te voy a extrañar mucho", escribió una amiga de Guido en su cuenta de Instagram. La publicación estaba acompañada por una foto donde se la ve a ella junto al joven fallecido en el barrio Vistas de Escobar. Otros usuarios aprovecharon este posteo también para enviar sus mensajes, con emojis de corazones o de manos unidas en oración.

La usuario biagxsch también compartió un video bailando con Orlando en sus historias de Instagram, con la leyenda impresa: "Hasta siempre, hermoso".

Lucas Ballerini, en tanto, el joven que viajaba en el kayak junto a Orlando al momento del accidente, también utilizó las redes sociales para enviarle un mensaje a su amigo.

Los emotivos mensajes de una amiga del joven ahogado en Escobar 00:14

Video

"Me va a pesar toda la vida, haberte dicho que sí, y subirnos a ese kayak, me va a pesar toda la vida no haberte encontrado y de un momento a otro perderte", escribió Ballerini en su cuenta de Instagram, de acuerdo a lo que consigna el medio Nuevo Digital de Escobar.

Allí también, el amigo de Orlando le dejó un último mensaje de despedida: "Gracias por esa última charla, te voy a extrañar y llevarte conmigo a todos lados".

El joven trabajaba en una casa de extintores en Caballito, y además era músico y DJ Crédito: Instagram

Guido Orlando, de 23 años, trabajaba en un emprendimiento familiar de venta de extintores en Caballito. Además, era músico y DJ. Recientemente, al retomarse los eventos presenciales por el relajamiento de la cuarentena de coronavirus, se había presentado en algunas fechas de recitales al aire libre.

Una de ellas fue desde un barco, en un evento llamado Insomnia & Friends Boat Party, según figura en la cuenta de Instagram de Insomnia Sound, su proyecto musical que presentaba como "Otro lado del house". Durante el año había realizado varias transmisiones vía streaming.