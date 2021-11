Tenía 16 años: quiso detener una pelea callejera en Santa Fe, le pegaron una piña en la cara, cayó al piso y murió

SANTA FE.– La ciudad de San Cristóbal, cabecera del departamento homónimo, 179 kilómetros al norte de esta capital, se movilizó anoche para exigir Justicia por la muerte de Rosana Vázquez, una adolescente de 16 años, alumna de la escuela secundaria Tambor de Tacuarí, quien anteanoche, en las inmediaciones de la explanada de la céntrica estación del Ferrocarril Belgrano, quiso intervenir en defensa de unas amigas cuando eran atacadas por varios jóvenes, entre quienes había menores de edad. La víctima recibió un golpe en su rostro, cayó al piso y su cabeza rebotó provocándole lesiones irreversibles que causaron el fallecimiento.

De las investigaciones, con el aporte del relato de las amigas de la víctima, se estableció que el victimario es un menor de 14 años.

La ciudad de San Cristóbal en Santa Fe, se movilizó anoche para reclamar justicia por la muerte de Rosana Raquel Vázquez Gentileza

Según dejaron trascender los investigadores, antes de la medianoche del lunes pasado hubo una pelea entre varias personas, pero en un momento el personal policial fue alertado por los gritos de un adolescente que pedía asistencia para una chica que se había descompensado.

Al llegar al lugar el personal policial, observó que la adolescente herida “despedía una especie de espuma blanca de su boca”, y por la urgencia del caso se dispuso el traslado a un centro de salud en un móvil policial, junto a un familiar, donde falleció minutos después.

Autopsia

El médico forense a cargo de las primeras tareas calificó el caso como una “muerte dudosa” por no poder constatar las causales exactas del fallecimiento. Entre hoy a la tarde y mañana se conocerá el resultado de la autopsia.

Tras la muerte de Vázquez, personal policial hizo diversas tareas investigativas, y luego de algunas entrevistas, se puedo encontrar una testigo del hecho. Se trata de una adolescente de 16 años que se encontraba junto a la víctima, quien afirmó que, antes desvanecerse, la víctima recibió un golpe de puño de parte de un chico de 14 años.

Se dio conocimiento e intervención de todo lo sucedido a la Subsecretaría de la Niñez Adolescencia y Familia de la ciudad de Rafaela, que corresponde por jurisdicción. Su titular, Evangelina Maina, dispuso que el menor sea reintegrado a sus padres una vez culminadas las diligencias procesales de rigor.

Marcha y repudio

Anoche, unas 1000 personas se movilizaron hasta la Plazoleta Almirante Brown. Desde allí, familiares y amigos de la víctima, que no podían ocultar su dolor e indignación por lo sucedido, marcharon por varias calles del centro de la ciudad con un pedido de justicia.

“Estamos aquí para decirles [a los familiares de la víctima] que no se sientan solos. Lo que nosotros queremos como sociedad es visibilizar esto que pasó y que no vuelva a suceder. Pedimos Justicia y el esclarecimiento del caso. Que los tiempos de la Justicia sean los que nosotros necesitamos, que sean rápidos y eficaces”, dijo la docente Patricia Vallejos.

Al grito de “Justicia, Justicia”, muchas alumnas de la escuela donde estudiaba la víctima, sumidas en un llanto profundo, participaron de la marcha. “Vamos a la misma escuela, pero no en el mismo curso, no teníamos relación. No podemos callarnos: siempre nos matan a nosotras o nos hacen algo a nosotras”, insistió una adolescente.

Un tío de la joven, que prefirió el anonimato, dijo: “Sabemos que fue un hecho confuso, pero tenemos entendido que el chico que agredió a mi sobrina tiene antecedentes. Queremos que la Justicia indague y nos dé respuestas. Dicen que ella intentó defender a una amiga y fue agredida con un golpe que resultó mortal”, explicó.

Al regresar a la plazoleta, todos los presentes se colocaron en círculo como conteniendo a sus familiares que se encontraban en el centro del mismo rodeados de carteles, velas y luces.