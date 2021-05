Tensión en Villa Lugano: una mujer denunció que fue apuñalada en la cara tras denunciar a narcos del barrio Mugica

Una mujer denunció hoy que fue apuñalada en la cara por otra, en represalia por haber señalado las maniobras de una de las bandas narco que opera en el interior del barrio Mugica, de Villa Lugano, donde desde el lunes hay un despliegue policial debido a que se registraron tiroteos en medio de la noche por una disputa territorial, lo que llevó a los vecinos a salir a la calle para reclamar seguridad, cansados de la violencia.

Esta mañana, en diálogo con la prensa, la mujer dijo que la atacante integra una de las organizaciones que comercializaba estupefacientes en el lugar. No obstante, fuentes vinculadas a la pesquisa dijeron que no se trató de un ataque por ese motivo, sino que tanto la víctima como la acusada mantienen enfrentamientos de vieja data por otras cuestiones.

Fabriana Machuca se presentó anoche ante la Policía de la Ciudad para denunciar que cerca de las 21, cuando estaba con su hija en el palier del edificio de la planta 5 de aquel barrio, fue atacada por Brenda Ruiz, quien, tras golpearlas con los puños, sacó un arma blanca y la apuñaló a la altura del ojo derecho, por la que debió recibir asistencia en el hospital Grierson.

Los médicos le diagnosticaron un hematoma en el ojo derecho y un corte debajo, aunque sin riesgo de pérdida de vista. Voceros policiales dijeron a la agencia de noticias Télam que a raíz del hecho se inició una causa por lesiones y amenazas en la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°35, a cargo de Celsa Ramírez, la misma que investiga los episodios ocurridos en ese barrio desde el lunes.

”Me atacaron los narcos anteriores. Fue a raíz de los reportajes que hice, contando la problemática de estos barrios. Siempre los enfrenté, nunca tuve miedo. Brenda es la que me pegó la puñalada, me tiró puñaladas al pecho, pero como tenía una campera gorda no llegó a lastimarme”, sostuvo la mujer, quien aseguró que se asustó “mucho” porque pensó que “había perdido el ojo”.

La peluquería baleada durante un enfrentamiento entre bandas criminales en Villa Lugano Hernán Zenteno - LA NACION

La vecina dijo que desde hace cinco años tiene custodia porque varias veces enfrentó a los narcos que querían quedarse con su casa. “Yo tengo custodia, pero ayer no estaban porque fueron a los allanamientos”, remarcó al referirse al operativo policial realizado en busca de armas y drogas.

”Los narcos siempre están al lado de mi casa. Les dije que con mi casa no se van a quedar, siempre tuve coraje de enfrentarla. Esto no es México ni Colombia, es la Argentina. Yo confío en la policía y en mi país”, expresó.

La mujer precisó que la banda que integra la señalada Brenda Ruiz no es la misma que el lunes pasado atacó a balazos una peluquería en el barrio, que se cree que es liderada por “Dumbo”, un presunto dealer que había conformado la organización del narco peruano Marco “Marcos” Estrada González en la villa 1-11-14.

”No quiero que vuelva la banda anterior. Están mejor armados que la policía. La banda de ahora [los del fondo] no molestaban”, indicó.

Por último, la mujer adelantó que va a pedir a las autoridades ser reubicada, ya que “tiene miedo” de que cuando la prensa se vaya del lugar “haya represalias”.

Allanamientos en Villa Lugano luego de las protestas de los vecinos por los enfrentamientos entre bandas narco Hernán Zenteno - LA NACION

Voceros policiales dijeron, por su parte, que tanto Machuca como Ruiz mantienen enfrentamientos de vieja data y que lo sucedido anoche se enmarcó en esa cuestión y no en una pelea vinculada al narcotráfico.

Este nuevo incidente se registró en el barrio donde desde hace días se mantiene un despliegue policial debido a que ocurrieron balaceras atribuidas a bandas dedicadas al narcomenudeo, que fueron denunciadas por los vecinos cuando salieron a la calle a reclamar seguridad.

El episodio que actuó como detonante fue un ataque de casi 40 tiros contra una propiedad del barrio y el reclamo de vecinos que intentaron cortar la avenida General Paz, lo que fue impedido por la policía. Esta mañana, la subsecretaria de Investigación Criminal y Cooperación Judicial del Ministerio de Seguridad nacional, Valentina Novick, dijo a radio El Destape que desde la cartera se lleva a cabo “un seguimiento de la situación de Villa Lugano desde hace un año porque ahí había una investigación en curso que llevaba adelante la Superintendencia de Drogas de la Policía Federal”.

La pesquisa, agregó la funcionaria, era “sobre muchos de estos domicilios”, aunque “finalmente la fiscal decidió darle los allanamientos a la Policía de la Ciudad”. La subsecretaria destacó que “la responsabilidad preventora en esa zona la tiene la Policía de la Ciudad, no las fuerzas federales, y lo que estaba haciendo la Policía Federal era una investigación en el marco de una causa de drogas”.

Novick recordó que la ciudad de Buenos Aires cuenta con entre 850 y 900 policías cada 100.000 habitantes “lo que está muy por arriba del promedio del país” y que es su facultad “la seguridad ciudadana”.

