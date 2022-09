Testigo del ataque a Cristina Kirchner: “Ella me acaricia y veo que se asoma un brazo con un arma”

En medio de la conmoción por el intento de asesinato contra Cristina Kirchner, uno de los testigos citados a declarar en Comodoro Py dio detalles de lo sucedido y contó que fueron los propios simpatizantes quienes se encargaron de detener al atacante, Fernando Andrés Sabag Montiel, el hombre de 35 años que anoche apuntó y gatilló un arma contra la vicepresidenta.

“Yo estaba siendo parte del cordón, estaba agarrado de dos personas, y cuando viene hacia mí ella me acaricia y veo por la altura de arriba de mi hombro que se asoma un brazo con un arma”, describió el testigo, de nombre Javier, a través de un audio que difundió el canal de noticias TN. Y continuó: “Retrocede [el atacante] y yo me dio vuelta y lo agarro, cuando lo palpamos automáticamente se le cae el arma”.

Fernando Andrés Sabag Montiel tiene 35 años.

El testigo además confirmó que sintió dos gatillazos, pero no aseguró que la vicepresidenta se haya dado cuenta de la situación. “Justo miro para el costado, porque veo eso que se asoma y ahí me doy vuelta automáticamente y trato de agarrarlo a él. Yo no sé si ella se dio cuenta, porque no la miré tanto a ella, sino que me llamó la atención el brazo ese”, enfatizó, para después precisar: “Yo lo agarro y otra gente que está atrás también. Parte de los organizadores se lo lleva y se lo entregan a la Policía. Un hombre pisa el arma y la tiene a resguardo ahí”.

Fallas de la custodia

Como informó LA NACION, el testimonio pone en evidencia graves fallas de la custodia de la Policía Federal, que permitieron que el agresor quedara en posición de tiro, a pocos centímetros de la vicepresidenta. El agresor nunca tenía que haber llegado tan cerca de su objetivo. Todo operativo de seguridad de un mandatario o jefe de Estado, consta de anillos o perímetros conformados por los distintos efectivos asignados a la custodia.

En el caso del ataque contra Cristina Kirchner, esos perímetros no existieron. Solo hubo un cordón de efectivos de la Policía Federal, de civil, que en lugar de vigilar el entorno para buscar alguna eventual amenaza, se dedicaban a mirar a la vicepresidente, en actitud pasiva y solo para contener a los manifestantes. Ninguno de los custodios tuvo en cuenta la amenaza.

El momento del ataque a Cristina Kirchner

Tampoco, los policías tomaron la medida de establecer un espacio de contención y distancia entre la vicepresidenta y los manifestantes. Especialmente, con el antecedente registrado anteayer de un repartidor que se acercó al grupo de simpatizantes de la vicepresidenta y amenazó con una llave francesa a los partidarios kirchneristas.

La conducta aplicada en el momento que el agresor apuntó con la pistola Bersa .32 a la cabeza de la vicepresidenta también violó todos los protocolos elaborados para la seguridad de los funcionarios del Estado.

Los policías no se arrojaron sobre la vicepresidenta en ese momento ni tenían un pasillo de escape que hubiera permitido retirarla de la zona de tiro, ante la posibilidad de que hubiera un segundo agresor.