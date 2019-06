Tierra del Fuego: impugnaron colectoras y Forja denuncia fraude encubierto

Gustavo Melella

TIERRA DEL FUEGO.- El partido FORJA denunció hoy que son víctimas de fraude encubierto ante la decisión de la Junta Electoral de Tierra del Fuego de hacer lugar a una impugnación presentada por Unidad Fueguina, el frente que postula la reelección de la actual gobernadora Rosana Bertone. Desde el gobierno celebraron la decisión y aseguran que la medida impidió el uso de facto del "sistema de lemas" y garantiza la imparcialidad en la elección.

La Junta Electoral de Tierra del Fuego modificó los acuerdos de listas colectoras pertenecientes a Concertación Forja, la principal fuerza opositora que postula como gobernador al actual intendente de Río Grande, Gustavo Mellela, para las elecciones de mañana.

La decisión de las autoridades electorales solo involucra a los acuerdos de sumatorias de votos de Forja para los estamentos legislativos (la legislatura provincial y los concejos deliberantes) y no a la fórmula de gobernador y vice que participará de los comicios con las mismas colectoras originales, indicaron fuentes oficiales a la Agencia Télam.

Sin embargo desde el sector de Melella aseguran que la decisión es un fraude encubierto. "Es la primera vez en la historia de las elecciones argentinas democráticas que se cambia un criterio histórico a 36 horas de la elección: en todas las elecciones anteriores hubo sumatoria de votos para los cuerpos legislativos" aseguró a LA NACION Gustavo López, presidente de Concertación Forja.

Para López, ex subsecretario general de la presidencia durante el gobierno de Cristina Kirchner la decisión "impone un criterio" que los va a dejar "sin diputados y sin concejales" de Forja. "Están cambiando un acuerdo de boletas, lo que la misma junta electoral aceptó hace un mes", insistió.

El planteo de Unidad Fueguina se basa en que Forja estableció acuerdos de sumatoria de sufragios con siete partidos políticos distintos (Movimiento Popular Fueguino, Encuentro por la Democracia, Unidad Popular, Partido Solidario, Juntos por Tierra del Fuego, Partido por las Plataformas Inclusivas y Partido Popular) de manera que cada uno de ellos lleve la misma lista de candidatos a diputados provinciales y concejales de Ushuaia y Río Grande.

Sin embargo, Unidad Fueguina objetó que esas colectoras fueron "mal homologadas" porque los acuerdos no determinan en forma específica que los votos de todos irán a Forja, sino que mencionan que los sufragios se sumarán al partido que más votos obtenga en la elección. Según la presentación de la alianza peronista, al no especificarse la forma en que se adjudicarán los votos logrados por los partidos firmantes, se produciría un "acto ilegal" porque el votante "no sabría" en qué partido terminará su voto.

La junta electoral, dio lugar a la impugnación y aclaró que podrán participar igual, pero se sumarán solo entre los que obtengan más del 5% de sufragios, que es el umbral señalado por la ley electoral para ingresar al reparto de bancas.

"Cambió el criterio de conteo. Para entrar al Sistema D´Hondt no tenés que sacar el 5% en al sumatoria de las listas, sino por cada lista por separado. Si Forja saca el 4% en cada una de las listas, sacamos el 16% de los votos, pero como no se suman, no metemos ningún concejal, ni ningún diputado", explicó López a este medio.

Desde el sector denuncian que cambian el criterio que rigió desde 1991 hasta anoche, cuando la Junta Electoral dio a conocer la disposición y aseguran que apelarán la medida y pedirán retirar las boletas de los partidos aliados y dejar solo la de Forja, "para que aquel que iba a votar porque es afiliado de Nuevo Encuentro, o de otro de los partidos que nos acompañan, lo haga a través de nuestra boleta y evitar este fraude encubierto".

Por su parte, el partido que impulsa a la actual gobernadora para la reelección, Unidad Fueguina, avaló hoy la decisión de la junta y sostuvo en un comunicado que "se priorizó la participación igualitaria de todas las fuerzas políticas y se impidió el intento de forzar un "modelo de lemas" que no es legal en la provincia y que Forja pretendía imponer con sus listas de legisladores".