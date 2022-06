“Tirale! Tirale!”. Persiguió y atrapó a un ladrón que le había robado, pero lo soltó cuando era amenazado con un arma

Llegaron a su local y simularon ser clientes que buscaban “piedras sanitarias”. Pero pronto, lo redujeron, lo ataron y se apoderaron de 15.000 pesos. Él logró desatar el nudo y, cuando los ladrones ya estaban en la calle, comenzó a perseguirlos hasta que pudo abalanzarse sobre uno de ellos. Pero mucho más no pudo. Lo tuvo que soltar porque el cómplice lo amenazó con un arma. A la víctima solo le quedó mirar cómo escapaban los delincuentes.

El hecho, ocurrido ayer al mediodía en un pet shop de Castelar, en Morón, quedó registrado por una cámara de seguridad.

Comerciante persigue a dos delincuentes en Castelar

En el video se puede ver al comerciante corriendo de una esquina a otra, y cómo se abalanza sobre uno de los ladrones, tratando de reducirlo, aunque inmediatamente su cómplice vuelve tras sus pasos para amenazar al comerciante apuntándole con el arma y así lograr escaparse.

Hoy, un día después del hecho, el comerciante, de nombre Facundo, relató lo sucedido a los canales de noticias. Sostuvo que uno de los ladrones “era muy mayor” y que le pegaron un culatazo en la cabeza para que entregue el dinero.

“En ese momento me pasaron muchas cosas por la cabeza. Lo que pasó es que entran dos personas a mi local para pedirme una bolsa de piedras sanitarias, los atiendo y una de ellas me dice que era un asalto”, dijo la víctima.

Y agregó: “Uno de ellos me dice ‘dame toda la plata’ y le entrego 15.000 pesos que tenía, un reloj, una cadenita y mi teléfono. Me llevan a los empujones al baño, donde me maniatan con precintos y escapan. Ahí yo me desato porque tenía una mano sola atada y los salgo a correr por la calle. Al que agarro era mayor y me le tiro encima, pero el otro retrocede y me apunta con un arma y se van corriendo. “Las armas creo que eran de juguete y uno le decía al otro ‘tirale, tirale’”.

La investigación del hecho se encuentra a cargo de personal de la comisaría 7a. de Morón y de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de turno.