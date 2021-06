Tragedia en Flores: la fiscalía pidió cinco años de prisión para el joven que atropelló y mató a un niño de 5 años que cruzaba de la mano de su madre

El fiscal Ignacio Mahiques pidió hoy cinco años de prisión para Ricardo Emanuel Papadopulos, acusado de atropellar y matar a un niño de 4 años que cruzaba una avenida de Flores de la mano de su madre, el 17 diciembre de 2020. “Si hubiera controlado su vehículo, si hubiera cruzado con el semáforo en verde, si hubiera respetado la prioridad de paso, no hubiese atropellado a las víctimas”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal.

Según informó el Ministerio Público Fiscal en su portal fiscales.gob.ar, Mahiques consideró que Papadopulos es responsable por los delitos de “homicidio culposo en perjuicio del menor Isaac Ovadia Sus, en concurso ideal con lesiones graves culposas de las que resultó víctima Débora Inés Agosti, agravado por la conducción imprudente de un vehículo con motor y por haberse dado a la fuga”. Además, le pidió al juez Gabriel Vega, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº15, que le fije al joven, de 21 años, una inhabilitación para conducir vehículos por diez años. Requirió también que el auto con el que causó la tragedia -un Volkswagen Golf GTI blanco- quede sometido a proceso de acuerdo a lo que pueda resultar de la acción civil derivada de este incidente.

Hace dos semanas la querella, a cargo del abogado Gabriel Becker, solicitó que el conductor sea condenado a seis años de prisión e inhabilitado por diez años para manejar vehículos.

Durante su exposición, el fiscal Mahiques sostuvo que la noche del 17 de diciembre de 2020 Papadopulos circulaba por la avenida Directorio sin contar con licencia de conducir y con los vidrios del auto Volkswagen Golf GTI blanco con vidrios polarizados, incluso los del parabrisas frontal. Cerca de las 23.01, al llegar a la intersección con la avenida San Pedrito, el acusado no se detuvo en su totalidad ante la línea de “pare” anterior a la senda peatonal, a pesar de que el semáforo aún estaba en rojo.

En ese momento -afirmó el fiscal-, y aun cuando no tenía permitido el paso, Papadopulos traspasó esa línea y también la senda peatonal. De acuerdo a lo planteado por Mahiques, a esa violación al deber de cuidado le siguió el hecho de que el joven no conservó el dominio efectivo del vehículo al avanzar y acelerar pronunciadamente a lo largo de 20 metros cuando ya tenía dentro de su campo visual a Débora e Isaac, que cruzaban por la otra senda peatonal, al otro lado de la avenida San Pedrito. Remarcó que el acusado no respetó la prioridad de paso que tienen los peatones. Todas estas infracciones están contempladas en la ley de Tránsito 24.449 y en la ley local 2.148 de Tránsito y Transporte.

Tras atropellar a las dos víctimas, Papadopulos no se detuvo a socorrerlas y se dio a la fuga a alta velocidad por la avenida Directorio. Si bien varios conductores de otros vehículos salieron a perseguirlo, el joven no paró y huyó. Se entregó ocho días más tarde en la sede de la División Homicidios, tras varios allanamientos realizados en la causa.

