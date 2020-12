El padre del joven que atropelló y mató a Isaac, un niño de 5 años, en el barrio porteño de Flore Fuente: Archivo

El jueves pasado, minutos antes de la medianoche, un joven atropelló y mató a un niño de 5 años en el barrio porteño de Flores. Luego, se entregó el padre del conductor alegando que había sido él, pero se supo que estaba encubriendo a su hijo, que hoy está prófugo. Este lunes trascendió que la familia del conductor, los Papadopulos, está acusada de hacer secuestros extorsivos.

Ante este escenario, la hermana de Isaac, Débora, habló con Crónica y dijo: "Nunca me tocó vivir nada parecido. Enfrenté muertes de familiares, pero es distinto cuando uno recién empieza la vida que uno que la vivió entera". En ese sentido, se refirió al video de las cámaras de seguridad donde se ve el momento en el que el auto atropella a su madre -que está internada- y a su hermano: "Vimos todo lo que no queríamos ver".

Entonces, habló sobre el joven que mató a su hermano y la familia de éste y lanzó: "Son lo peor que puede existir. No me importa si son o no gitanos, lo que me importa es que son gente muy mala, que hacen de este mundo un lugar horrible. Asesino, otra palabra no tengo".

Además, criticó el hecho de que el padre lo haya encubierto. "Toda la familia es culpable. Lo que hizo habla mucho de él y de su familia". Y, si bien dijo que escuchó que los Papadopulos son "gente peligrosa", enfatizó: "No me importa si me vienen a amenazar. A mí ya no me pueden sacar nada. Voy a ir con todo con esto y no me voy a quedar de brazos cruzados". Y siguió: "No le tengo miedo a nada ni a nadie. ¿Qué me pueden a hacer? ¿Me van a llevar puesta como a mi hermano y a mi mamá?".

Débora explicó que hoy lo que ellos más necesita son testigos del hecho y agregó: "Y que se presente el culpable ante la Justicia, si le queda algo de decencia".

Por su parte, Jorge, una persona que conocía a los Papadopulos, habló con el canal y dijo que son "peligrosos", que hacían secuestros extorsivos y que cree que el joven podría estar en Santa Fe. "Tienen un prontuario muy grande", lanzó Jorge. Y entonces, consultado por si la familia ha asesinado anteriormente, respondió: "Tengo entendido que sí por una causa que tiene".

Según señaló, la familia es parte de la comunidad gitana y "es una trama muy grande a nivel nacional, peligrosísima, vinculada a drogas, secuestros extorsivos". Tal como advirtió, el padre, quien se había entregado ante la Justicia, tiene antecedentes penales y la madre es lo que se conoce como una "llorona", es decir, una mujer que, en los secuestros virtuales, es quien engaña telefónica a las víctimas simulando el llanto de la supuesta persona cautiva.

Para este hombre, el joven prófugo podría estar en Rafaela, Santa Fe, donde tiene familiares directos, y lanzó: "Van a intentar sacarlo del país seguro".

