Tragedia: se mató un joven oficial de policía al volcar con un UTV en la zona urbana de Ostende

MAR DEL PLATA.- Un oficial de la policía bonaerense falleció en la vecina localidad de Ostende, partido de Pinamar, tras protagonizar un accidente vial cuando acudía a un llamado de emergencia al volante de un vehículo del tipo UTV, de doble tracción y más adecuado para desplazamientos en superficies de arena o terrenos anegados.

Fuentes de la investigación confirmaron que Kevin Kober tenía 25 años, era oriundo de Villa Gesell, prestaba servicios en el destacamento de Valeria del Mar y esta mañana salió al volante de esa unidad ante una situación de emergencia tras una llamada al número 911.

La fiscal Verónica Zamboni interviene en la investigación de este caso sobre el cual no habría responsabilidad de la víctima. Videos del sistema de seguridad comunal y otras cámaras privadas tendrían registrado el vuelco que derivó en un golpe letal de la cabeza del joven contra el pavimento y la estructura del vehículo.

Según se pudo conocer, la utilización de este móvil, poco adecuado para circular en el casco urbano, estaría relacionada con la escasez de patrulleros que sufre el distrito. Es un UTV Can Am que tiene cubiertas con tacos, tipo enduro, y carece de puertas. En los primeros peritajes no se habrían advertido ni situaciones de exceso de velocidad ni de maniobras temerarias.

En redes sociales, además de la conmoción que generó el hecho, se dispararon las críticas de los vecinos porque entienden que tras el Operativo Sol de verano se perdieron vehículos de refuerzo estacional en el servicio de seguridad. Incluso mencionan la pérdida de otros que debían quedar asignados a las comisarías locales en temporada baja.

En estas vacaciones de invierno llegó personal de refuerzo y también algunos vehículos, muy visibles en el acceso al distrito en el marco de un operativo montado para controlar el ingreso y egreso de turistas y vecinos.

