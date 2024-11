Trasladaron el cuerpo de Liam Payne para embalsamarlo y ya hay fecha para su traslado a Londres

A más de dos semanas de su muerte, el cuerpo del exintegrante de One Direction Liam Payne fue trasladado para ser embalsamado y ya se iniciaron los trámites para su vuelta a Londres, donde se celebrará su funeral. Así lo pudo confirmar LA NACION a partir de fuentes judiciales. El cantante murió el 16 de octubre tras caer del tercer piso del Hotel Casa Sur, en Palermo, Buenos Aires.

Arribado dos días después del fatal episodio, el padre de Liam, Geoff Payne, fue recibido por el fiscal a cargo de la causa, Andrés Madrea, para autorizar el traslado del cuerpo de su hijo al Cementerio Británico -ubicado en el barrio porteño de Chacarita- para que se inicie el proceso de embalsamado con el objetivo de preservarlo. La labor dura alrededor de 48 horas.

Geoff Payne, a la derecha, padre del exintegrante de One Direction, el cantante Liam Payne, visita un altar improvisado fuera del hotel Casa Sur Hotel donde el artista pop británico murió al precipitarse desde un balcón, en Buenos Aires, Argentina, el viernes 18 de octubre de 2024. (AP Foto/Mario de Fina) Mario De Fina - AP

Esto sucede después de que se realizara una autopsia, en la que se determinó que el cantante recibió 25 lesiones que acabaron con su vida. También se calificó el episodio como “muerte dudosa” ya que se desconocen las circunstancias de su caída. Igualmente, sí se reveló que Payne consumió varias drogas antes de morir.

Según pudo averiguar este medio, una vez terminado este proceso, todos los documentos están listos para que el ex One Direction parta rumbo a Londres, Inglaterra -su país natal- el miércoles de la próxima semana para realizarle un funeral. Portales británicos afirman que será en la catedral de St. Paul y no en su ciudad de origen, Wolverhampton.

Cuando llegó al país el 18 de octubre, a Geoff Payne se le informó que llevarlo de regreso al Reino Unido podía demorar entre cuatro y cinco días, pero por las circunstancias de su muerte el trámite duró más de lo esperado. Además, LA NACION había confirmado que el cantante no iba a ser cremado.

La muerte de Liam Payne

Según pudo reconstruir LA NACION, el miércoles 16 de octubre por la tarde, Payne había bajado al lobby del hotel visiblemente fuera de sí y el personal le pidió que regresara a su habitación. Minutos después se escuchó el impacto de su cuerpo al caer a un patio interno desde un tercer piso (aproximadamente catorce metros). El cantante murió en el acto.

El resultado preliminar de la autopsia indicó que sufrió politraumatismos que derivaron en una hemorragia interna y externa.

Liam Payne. Frente del hotel Casa Sur donde se alojaba el cantante. Fanáticas y seguidores llevan flores a la puerta del hotel Santiago Oróz

Dos prostitutas, las últimas personas que lo vieron con vida, declararon que el exintegrante de One Direction, mientras estuvo con ellas, no consumió drogas y que estaba normal.

La muerte del joven de 31 años causó conmoción en el mundo y entre las fanáticas de la banda que integró hasta 2016. En reiteradas ocasiones Payne confirmó que abusó de alcohol y drogas y que tenía pensamientos suicidas.

