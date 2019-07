Tres cómplices para desaparecer un cuerpo

Érica Soriano Fuente: Archivo

A nueve años del homicidio de Érica Soriano, la investigación sigue abierta. A pesar de que Daniel Lagostena fue condenado a 22 años de prisión por el asesinato de su pareja, embarazada de dos meses, la Justicia sospecha que el imputado contó con la ayuda de, al menos, tres cómplices.

"Lagostena no actuó solo. Tuvo la colaboración de tres cómplices. Se trata de gente que se desempeña en el ambiente de las empresas funerarias y que, en el momento del asesinato de Érica, tenía libre acceso al crematorio del cementerio de Lanús", explicó uno de los investigadores, que solicitó mantener su nombre en reserva.

Érica Soriano tenía 25 años cuando desapareció el 21 de agosto de 2010. Se sabe que llegó a la casa de Coronel Santiago al 1400, en Lanús, donde vivía con Lagostena, pero no salió con vida. Nadie vio a la joven embarazada fuera de esa vivienda después de esa noche, cuando regresó a la casa luego de concurrir a una consulta con el ginecólogo en el sanatorio Mater Dei. Érica no fue sola al médico. La acompañaba Lagostena, quien nunca se despegaba de ella.

Según los testigos que declararon en el juicio oral y durante la etapa del sumario, Lagostena estaba obsesionado con Érica. Al menos dos testigos afirmaron que Lagostena les dijo que desconfiaba de Érica y que si descubría que era infiel, la mataría. "En una oportunidad, Lagostena me comentó que no confiaba en Érica y que si llegaba a enterarse de algún engaño amoroso la mataría", expresó el testigo Alberto Iuliano, pareja de una de las hermanas de la víctima.

Hubo otro integrante del entorno de Érica que escuchó a Lagostena decir algo similar. "Daniel me preguntó si podía hablarme sobre problemas de pareja con Érica; le dije que si lo podía ayudar en algo que me cuente. Entonces, Daniel me contó que estaba haciendo terapia de pareja por problemas de celos que tenía y pensaba que Érica le escondía cosas y lo engañaba. También dijo que si Érica le era infiel la mataba", declaró el testigo.

Dos meses después de esos dichos, según la Justicia, Lagostena cumplió lo que les había anticipado a los dos testigos y mató a Érica en la casa en la que vivían.

Durante el juicio oral que se desarrolló en los tribunales de Lomas de Zamora, varios testigos abonaron la presunción de que Lagostena habría matado a su mujer en la casa y, luego de eso, habría utilizado sus vínculos con una funeraria de Lanús para hacer desaparecer el cadáver. Por tal motivo, la investigación sigue abierta para tratar de encontrar a los cómplices de Lagostena. Esta hipótesis había quedado expuesta en el expediente a partir de una resolución del juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, dictada en abril de 2016.

"La vida de Érica y su embarazo se habrían extinguido cuando estaban en la vivienda que compartía con su pareja. Existen indicios que abonan la presunción de que Lagostena habría sido el responsable, pero, a su vez, habría recibido la colaboración por parte de su entorno familiar y las relaciones con el rubro funerario", expresó el magistrado al dictar la prisión preventiva del imputado,

Para los investigadores, la noche del crimen había alguien más en la casa de Coronel Santiago al 1400. Se trató de un hombre que, a las 22.01, llamó desde el teléfono de línea de esa vivienda para pedir una pizza. Se acreditó en la investigación que los autores de esa comunicación no fueron Érica ni Lagostena. A esa hora, según el análisis de las antenas de telefonía celular, la pareja estaba en la Capital Federal.

Lagostena apareció en el radar de los investigadores desde el momento en que se inició la búsqueda de Érica. Tal sospecha se fundó en la demora en hacer la denuncia por la averiguación de paradero de su mujer; en la conflictiva relación que llevaba con Érica, a partir de los celos, y en que la víctima había comenzado a buscar una vivienda para alquilar en Villa Martelli, cerca de su familia.

Otro detalle que llamó la atención de los investigadores fue que Lagostena cambió sus costumbres después de la desaparición de Érica. El hombre que le controlaba los mails a su mujer, que la celaba, que le revisaba el teléfono, dejó de preocuparse por ella. El día que Érica desapareció tardó más de 16 horas en hacer la denuncia. Tampoco la llamó para establecer si, al menos, había llegado a la casa de su madre, luego de la discusión que habrían mantenido cuando llegaron de la consulta con el ginecólogo.

En 2012, el juez Vitale hizo lugar al pedido del fiscal Loureyro y ordenó la detención de Lagostena. Después de la Navidad de ese año, la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora declaró la nulidad de la indagatoria del imputado y ordenó la liberación de Lagostena.

Desde ese día, el representante del Ministerio Público decidió comenzar una nueva investigación y le encargó al comisario mayor de la policía bonaerense, Julio Di Marco, los cruces de todos los llamados telefónicos y el análisis de los posicionamientos de los celulares de la víctima, de Lagostena y de su familia.

Después de cuatro años de trabajo, el fiscal le pidió al juez Vitale la captura de Lagostena. En esta oportunidad, la Cámara de Apelaciones confirmó la prisión preventiva dictada por el juez de Garantías y Lagostena llegó preso al juicio oral. Durante el debate quedó al descubierto un elemento que corroboró la hipótesis que indicaba que Lagostena contó con la colaboración de su entorno familiar. El padre del imputado tenía una casa velatoria en Lanús. Después del fallecimiento de ese hombre, la familia le alquiló el fondo de comercio a Leonardo De Simone.

En la misma época del homicidio de Érica, la familia de Lagostena le vendió a De Simone la casa en la que funcionaba la funeraria. Cuando el nuevo dueño fue llamado a declarar en el juicio oral presentó como prueba de la operación un boleto de compraventa. No había declaratoria de herederos, ni escritura que indicara el origen del dinero con el que De Simone adquirió la propiedad. Aunque De Simone nunca fue acusado en el caso, los investigadores sospechan que la familia de Lagostena le habría entregado la casa al comerciante como supuesta compensación por el "servicio prestado" al acusado.

Los medios que tenía De Simone para acceder al crematorio del cementerio de Lanús quedaron expuestos por la declaración de un testigo. "Leo me comentó que él tenía acceso al crematorio y al cementerio de Lanús. Es decir que podía acceder de noche y hacer lo que quisiera en ese lugar", expresó un testigo que declaró en el expediente del caso Soriano. Esta prueba fue incorporada al sumario que se inició especialmente para investigar las supuestas irregularidades en el cementerio de Lanús, ocurridas en la época del homicidio de Érica.

En el juicio oral, los fiscales Marina Rocovich y Loureyro, y el abogado Marcelo Mazzeo, quien representó a la familia de la víctima, habían solicitado que Lagostena fuese condenado a 25 años de prisión por asesinar a Érica, en el contexto de violencia de género, y causar el aborto al interrumpir el embarazo de dos meses.

"Te lo voy a resumir, ¿sabés como me siento? Me endulzás con las cosas más ricas y después me das un vaso de ácido muriático para bajarlo", le escribió Érica a su pareja. Después de eso, según la Justicia, Lagostena la mató e hizo desaparecer el cuerpo.