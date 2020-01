Un hombre, una mujer y una niña de 5 años fueron asesinados en una vivienda ubicada en la calle 523, entre 164 y 165, en la localidad platense de Melchor Romero Crédito: captura tv

El fiscal que investiga el triple crimen de Melchor Romero, Marcelo Martini, aseguró a LA NACIÓN que los asesinatos de las tres personas podrían haberse efectuado con "una sierra o un cuchillo filoso". Aunque la investigación está en pleno proceso, se pudo confirmar que un adolescente de 17 años, hijo de la mujer asesinada y que vive en el domicilio donde se registró el triple crimen, es el principal sospechoso hasta el momento.

Un hombre, una mujer y una niña de 5 años fueron encontrados la noche del miércoles brutalmente asesinados. "La mujer estaba en un dormitorio, al hombre se nota que lo arrastraron a la habitación contigua, donde estaba en una bolsa la nenita descuartizada. Es incomprensible lo que sucedió, esto viene de alguien con problemas psiquiátricos, de un loco", dijo el fiscal Martini. El hecho ocurrió en la localidad platense de Melchor Romero, en una vivienda ubicada en la calle 523, entre 164 y 165.

Además, aseguró que hasta el momento se descarta un intento de robo en el domicilio ya que la escena del triple crimen presenta pruebas contundentes de un asesinato premeditado. Aún no se encontraron posibles armas o rastros del menor sospechoso. "Es llamativo que este chico todavía no haya aparecido. Lo estamos buscando", agregó.

Según el fiscal, no hay testigos ni cámaras de seguridad en la zona y los vecinos no pudieron aportar datos relevantes para el esclarecimiento del hecho. "La relación de familia no era muy buena aparentemente, tenían problemas, pero como en todas las familias, por eso tenemos que seguir indagando", señaló el fiscal.

"Es una escena realmente horrible, nunca vi nada igual", comentó el fiscal Martini al exponer la fuerte impresión que causó la imagen del triple crimen en Melchor Romero.

Al ingresar a la casa, los efectivos encontraron adentro de una bolsa de consorcio el cuerpo de la niña, nieta de la dueña de casa, quien presentaba un corte en el cuello y la amputación de ambas piernas a la altura de la rodilla.

En tanto, el cadáver de un hombre, identificado por la policía como Raúl Félix Bravo, de 54 años, fue encontrado tendido en el piso de la cocina y cubierto con un mantel. Los médicos observaron que el cuerpo presenta heridas cortantes en el cuello, abdomen y en los brazos producto del intento de defensa.

La tercera víctima, una mujer de 54 años, fue encontrada en su dormitorio con heridas cortantes en el cuello, la cabeza y también con cortes compatibles con signos de defensa, añadieron las fuentes. Los forenses estimaron que los asesinatos se cometieron unas 18 horas antes del hallazgo de los cuerpos, es decir en la madrugada de Año Nuevo.