Un agente de tránsito volteó con un palo a un motociclista que corría una picada

Un motociclista que corría en una picada en Catamarca fue derribado con un palo por un agente de tránsito en el marco de un operativo policial que tenía como objetivo contener a cientos de personas que realizaban carreras ilegales.

La caída del motociclista en manos de un policía se registró en un video que se viralizó en las redes sociales. Luego de eso, el conductor subió a Facebook una publicación en la que pedía “juusticia” y ayuda para identificar al agente de tránsito.

Ayer por la noche, la ciudad de Catamarca y el dique el Jumeal (en el oeste de San Fernando del Valle de Catamarca), se colmó de motociclistas en una práctica que parece habitual por estas fechas en esa provincia del norte.

Agente de tránsito golpea con un palo a un motociclista cometiendo una infracción

El área de Relaciones Institucionales de la Jefatura de Policía, de acuerdo a lo que informó el diario El Ancasti, tenía conocimiento de una convocatoria de motoqueros que se hizo desde las redes sociales para realizar el tradicional “recorrido” por la ciudad. Por eso, los agentes de tránsito diagramaron un operativo que se inició a las 0.15 del miércoles y se extendió hasta aproximadamente las 8 de la mañana.

En el operativo, que tuvo como objetivo “contrarrestar este tipo de organizaciones que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos y alteran el orden público”, fueron secuestradas 84 motocicletas por infringir la Ley Nacional de Tránsito, y se arrestó a 9 personas por infracción al Código de Faltas.

“Esto no va a quedar así”

El motociclista del video viral no perdió su moto y no fue detenido, no obstante, desde su cuenta de Facebook decidió pedir “Justicia” para que lo ayuden a identificar al oficial que lo había golpeado.

“Si alguien sabe quién fue el policía que me pegó y me hizo chocar con el móvil, le agradecería que den datos... Esto no va a quedar así, necesito que se haga justicia, encima que hasta la billetera me sacaron”.

Unos que andan tranquis son los policías en Catamarca. No te vas a parar? Porrazo te tiro de la moto pic.twitter.com/znPUjBbDmz — Marcos (@Marcosgomezok_) December 8, 2021

Su publicación generó indignación entre los usuarios de esa red social que en su mayoría lo criticó por ser parte de carreras ilegales que ponen en riesgo la vida de terceros.

En el video, que solo dura unos 30 segundos, se observa cómo el oficial intenta interceptar al motociclista golpeándolo con un palo, por lo que lo hace perder el control del vehículo y estrellarse contra el asfalto.

Según los medios locales, los motociclistas, desde la noche del martes hasta la madrugada del miércoles, anduvieron por la zona oeste de avenida Illia de la capital catamarqueña, inmediaciones del dique El Jumeal y barrios aledaños, tras recorrer otros sectores. Además, atravesaron por una estación de servicio en plena operación de carga de combustibles, de entrada y salida de vehículos a la playa de surtidores. Este tipo de prácticas es muy criticada por los vecinos de la zona y desde la policía se admitió que fueron “sobrepasados”, a pesar de tener conocimiento de las picadas que se realizarían.