Un auto cayó desde a un río desde un puente y la conductora contó que su perro la hizo perder el control

Un incidente de tránsito no terminó en tragedia, de milagro, luego de que una joven que llevaba a su perra al veterinario perdió el control de su auto y cayó desde un puente al río Ctalamochita en la localidad cordobesa de Río Tercero.

A pesar de la caída y que el auto se diera vuelta, la conductora y su mascota pudieron salir por sus propios medios, de forma inmediata, por uno de los vidrios que se rompió tras el impacto con las rocas. Toda la secuencia quedó grabada en una cámara de seguridad instalada en la zona.

El hecho ocurrió durante el fin de semana largo en un puente a la altura del barrio Intendente Ferrero de Río Tercero, cuando un auto marca Ford, modelo Ka y color gris, perdió el control y cayó desde el puente al río Ctalamochita que, por la época del año, no llevaba un gran caudal.

Las autoridades locales contaron que tanto la joven de 25 años que, como su perra, pudieron salir del habitáculo del auto sin grandes golpes. Incluso, la conductora habló con medios locales a los que les explicó qué había sucedido dentro del vehículo para que terminara cayendo al agua.

“La miré a mi perra un segundo para ver cómo estaba y la goma del auto me pegó en el pilotín del puente, se reventó y perdí el control”, dijo la conductora en una entrevista con EL Doce y detalló que su perrita iba en la parte de abajo del asiento del acompañante.

Sobre cómo logró salvarse, explicó: “Salí sola por un vidrio que se rompió y mi perrita salió conmigo. Me llevaron al hospital de control para hacerme placas, pero no hay nada de nada. Solo algunos moretones, pero estamos bien. Estoy bien, no me hice nada. Fue todo en un segundo, pero estoy bien”.

Un auto cayó al Riachuelo

En la semana, se había dado a conocer la noticia de que un automóvil cayó al Riachuelo en la madrugada del jueves a la altura del barrio porteño de Barracas. Uno de los ocupantes, una joven de 21 años, fue rescatada y trasladada para su control al Hospital Penna. La mujer contó que el conductor del rodado, que es su pareja, logró salir del cauce y se escapó del lugar. Tras permanecer algunas horas prófugo, el hombre se presentó en el centro de salud donde fue atendida la víctima y quedó a disposición de la Justicia. Investigan si hubo un intento de femicidio.

Una cámara que estaba en la vía pública registró el momento exacto en el que el vehículo siguió de largo y se sumergió en el pantanoso líquido. Frente a este escenario, se realizó un operativo integrado por el Grupo Especial de Rescate (GER), Bomberos, Policía y el SAME.

Fuentes policiales confirmaron a LA NACIÓN que cuando llegó la asistencia al lugar la mujer era la única que estaba en el borde del Riachuelo. La joven contó que tras caer al agua con el auto Toyota Corolla gris ambos pudieron salir, pero que el hombre escapó. En su declaración, sostuvo que antes de caer al agua tuvo una discusión con su pareja, por lo que investigan si hubo un intento de femicidio.

Los médicos confirmaron que la víctima sufrió un “traumatismo de maxilar inferior y herida cortante, sin riesgo de vida y que, tras ser dada de alta, fue trasladada a la sede policial”. El caso quedó en manos del Juzgado Criminal y Correccional N.º 41, a cargo de Laura Graciela Bruniard, que dispuso actuaciones por tentativa de homicidio e imputaron al conductor.

Pasadas las 10 de la mañana, el hombre apareció en el Hospital Penna desde donde le avisaron a la Policía. Por orden judicial, el sospechoso quedó bajo el cuidado de una consigna a la espera de ser trasladado a una comisaría.

En tanto, buzos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) trabajaron en el lugar y hallaron el auto, tras lo cual fue marcado para una posterior extracción por parte de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).

