Un caballo desbocado, montado por un niño de 12 años, embistió a dos mujeres: una está grave

Un caballo, montado por un niño de 12 años, embistió a dos mujeres en el barrio El Zaizar en Esteban Echeverría. Tras el incidente, una de las víctimas fue internada con politraumatismos y ya fue dada de alta, mientras que la segunda fue inducida a un coma y se encuentra en grave estado.

El hecho ocurrió el jueves pasado después de las 13 y uno de los atropellos fue registrado por una cámara de seguridad. Según se puede ver en las imágenes, una mujer cruza una calle con un niño de la mano, segundos después mientras el pequeño se adelanta para llegar a la acera, la mujer es embestida por el animal. La víctima sufrió politraumatismos, pero recibió el alta días más tarde, según informó hoy el portal Data Conurbano.

Cuadras después, el caballo embistió a otra mujer que resultó con un fuerte golpe en la cabeza y fue internada en terapia intensiva en el hospital zonal de Estevan Echeverría.

Margarita Ibarra es la mujer que fue dada de alta y en comunicación con TN informó que en ese momento se encontraba con su nieto. “No apareció nadie para decirnos nada. Yo no me puedo mover como para ir a hacer la denuncia. Sí vino la policía y me pidieron los datos, pero los padres del niño no vinieron a hablarnos”, dijo con preocupación.

Según contó Laura, la sobrina de Fideria, la víctima que se encuentra en grave estado, supo que la policía se acercó a la casa del niño y que el pequeño habría sacado al caballo del establo sin la autorización de los padres.

“Alguien se tiene que hacer cargo de esta desgracia. Un menor de edad sacó al caballo para jugar, pero los padres deberían ser los responsables y no se acercaron a vernos”, explicó.

Un caballo desbocado, montado por un niño de 12 años, embistió dos mujeres

“Mi tía está en estado crítico en coma inducido, tuvo un traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica y mañana los médicos le van a hacer una tomografía a ver cómo sigue”, contó Laura acerca del estado de la mujer.

Además, contó que Fideria es la que lleva adelante a su familia ya que es viuda hace 10 años, que tiene dos hijos que se encuentran en la secundaria y a su hijo menor que tiene una discapacidad.

“Ella fue a hacer unos trámites de su hijo que es discapacitado y cuando volvió pasó lo que pasó. El caballo se le cayó encima y al levantarse le dio una patada con las patas traseras. Se llamó al 911 y la llevaron inmediatamente al hospital zonal, la neurocirujana llegó al momento y la operaron ese mismo día”, relató Laura.

“Lo único que pedimos es que se esclarezca lo ocurrido porque los padres de este niño se tienen que hacer responsables de este hecho. Mis primos van a quedar en manos de la hermana. Fideria estaba todo el tiempo feliz y se la extraña todo el tiempo y es un dolor terrible que no esté”, dijo la joven.