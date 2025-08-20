Un candidato a diputado provincial de La Libertad Avanza irá a juicio oral por golpear y hostigar a su pareja

Un candidato a diputado provincial por la tercera sección electoral bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) fue acusado de violencia de género e irá a juicio oral. Se trata de Federico Bojanovich, dirigente político bonaerense de 29 años, a quien su expareja denunció por golpes, agresiones y hostigamiento en 2023. Dos años después, el ahora candidato enfrenta un proceso judicial y podría ser condenado.

Según el expediente, al que pudo acceder LA NACION, la víctima relató que, tras una discusión, Bojanovich la empujó, la golpeó en el rostro, le rompió el teléfono celular y le provocó lesiones a la salida de un boliche de la localidad bonaerense de La Plata. Posterior a eso, le habría mandado varios mensajes amenazantes para que no contara lo sucedido.

Tras la investigación desarrollada por la Fiscalía N°13 especializada en casos de violencia de género, a cargo de la fiscal Mariana Ruffino, la causa quedó en manos del Juzgado Correccional N°2 de La Plata, que lo imputó por los delitos de “lesiones en contexto de violencia de género y daño”.

Tal como pudo saber LA NACION, durante la etapa de instrucción Bojanovich evitó notificarse de distintas medidas judiciales y luego se negó a declarar. Sin embargo, fue demorado por el personal de Prefectura Naval Argentina (PFA) al presentarse a votar en las elecciones generales de 2023, lo que permitió que la Justicia lo notificara formalmente.

A partir de este momento, el juzgado -a cargo de la fiscal Graciela Rivero- deberá evaluar las pruebas reunidas y el testimonio de testigos, entre los que se incluye el personal de seguridad del boliche donde se inició el hecho.

El joven ocupa el noveno lugar en la lista de LLA de cara a las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires (PBA). Con el excomisario Maximiliano Bondarenko a la cabeza, en esta oportunidad se elegirán 18 diputados locales, por lo que Bojanovich tiene altas chances de integrar la nómina en caso de obtener resultados positivos.

La denuncia de la víctima

En la denuncia presentada, la joven -con quien Bojanovich mantuvo una relación sentimental durante tres años- detalló que el episodio ocurrió en junio de 2022, cuando ambos eran pareja y ella asistió con sus amigas al local nocturno “La Casona”, ubicado en la calle 44, entre 10 y 11.

El acusado se acercó a la puerta y comenzó a mandarle mensajes para que saliera y ahí fue cuando habrían ocurrido los actos de violencia. En el trayecto hasta el domicilio de la víctima -realizado en el automóvil Volkswagen UP de Bojanovich- el hombre habría continuado con las agresiones físicas, los insultos y los golpes, e incluso habría llegado a empujar su cabeza contra la puerta del auto y a pegarle una piña en el rostro.

La mujer fue atendida en el Hospital San Roque y aportó constancia médica y capturas de mensajes como prueba. También solicitó medidas de restricción perimetral y de cese de hostigamiento.