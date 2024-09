Un efectivo de la policía bonaerense y un supuesto delincuente protagonizaron una pelea mano a mano

Escuchar

Un insólito hecho ocurrió en la ciudad de Villa Ballester, ubicada en la localidad bonaerense de San Martín, durante un operativo policial. Un efectivo y un aparente delincuente protagonizaron una pelea callejera mano a mano ante la presencia de un grupo de vecinos y otros agentes, en una disputa que quedó filmada y luego fue compartida en redes sociales, donde se viralizó.

Según el medio local SM Noticias, el episodio tuvo lugar en la cuadra del depósito judicial de la ciudad, donde a menudo “ingresan para robar motos y autopartes”. En esta ocasión, vecinos alertaron a la policía sobre la presencia de un grupo de personas y hasta allí se acercó un móvil policial.

De esta manera, uno de los policías y un joven iniciaron una pelea mano a mano en medio del operativo, mientras el resto de los presentes observaban e incluso algunos filmaban lo que estaba sucediendo. “Dale paragua, dale”, alentaban al comienzo del video al supuesto ladrón.

La grabación comienza con ambos protagonistas en posición de pelea, a la espera de lo que pudiera llegar a hacer su contrincante. Sin embargo, en un momento el oficial le lanzó una patada y obtuvo en respuesta un intento de puñetazo, que no logró ser concretado.

Cuando volvieron a su posición de espera, se generó otra pelea, pero en este caso verbal. Una de las agentes del operativo, quien custodiaba la escena con un arma de fuego en su pode, intentó separarlos, pero una mujer que estaba allí como espectadora le advirtió que “no se meta”. “¿Qué me venís a apurar a mí? A mí no me vengas a apurar. Tomatela”, le gritó la policía, a lo que le respondieron: “¿Me vas a tirar? P... de mierda”.

En tanto, el efectivo policial y el supuesto delincuente continuaron con su pelea, en la que incluso se llegó a escuchar un comentario de “mano a mano”, a modo de incentivo. Así, los presentes en la escena pidieron que se termine la disputa: “Ya está, dejalo”. El video finalizó en ese instante.

La investigación sobre el hecho quedó a cargo de la Fiscalía número 1 de San Martín y también intervino la División de Asuntos Internos, para obtener más detalles sobre lo ocurrido y los motivos que llevaron a la pelea.

