Alicia y Alberto Perassi no quedaron conformes con el nuevo fallo y quieren saber qué pasó con su hija Fuente: Archivo

La Cámara revocó las absoluciones de Gabriel Strumia y de su mujer; les aplicó penas de 17 y 7 años de cárcel por el asesinato de Paula Perassi, que estaba embarazada de pocas semanas

ROSARIO.- El 2 de mayo pasado, los nueve imputados por la desaparición de Paula Perassi, cuyo paradero se desconoce desde hace más de ocho años, fueron absueltos por el beneficio de la duda. Pero ayer la Cámara de Apelaciones de esta ciudad revocó parcialmente esa decisión y resolvió condenar a 17 años de prisión al empresario Gabriel Strumia por homicidio. Roxana Michl, su esposa, recibió la pena de siete años de cárcel.

"Ojalá que ahora hablen para saber qué hicieron con Paula", fue la primera reflexión de Alberto Perassi. Desde que desapareció su hija, él y su esposa, Alicia Ostri, protagonizaron una incansable lucha para saber qué ocurrió con la joven, que tenía 34 años cuando desapareció.

Vivía en la localidad de San Lorenzo con su esposo y sus dos hijos. Estaba embarazada de pocas semanas, presumiblemente fruto de una relación sentimental que habría mantenido con Strumia.

A pesar de la decisión de ayer, el empresario y su esposa no irán a la cárcel porque la sentencia no está firme. Pero deberán presentarse cada semana en los tribunales y no podrán salir del país ni cambiar de domicilio sin permiso.

El 18 de septiembre de 2011, minutos antes de las 20, Paula recibió una llamada telefónica y salió de su casa; dijo que debía buscar algo para la escuela de los hijos. No volvió. Al día siguiente de la desaparición su esposo hizo la denuncia, pero la causa entró en un terreno oscuro de supuestas complicidades entre el empresario, su familia y la policía.

Alberto Perassi y Alicia Ostri nunca pudieron encontrar el cuerpo de su hija, a pesar de las repetidas búsquedas que hizo el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Hasta el inicio del juicio, en abril pasado, Alberto Perassi usaba un chaleco antibalas por las amenazas que recibió durante los ocho años en los que se dedicó a buscar a su hija.

Disconformismo

Después de que se conociera el fallo de la Cámara, que revocó parcialmente la decisión que tomó el tribunal el 2 de mayo, los familiares de Paula volvieron a expresar su descontento con la Justicia. No los conformó el hecho de que no se revocara también la absolución de los policías que habrían participado, según denunciaron, del encubrimiento de este crimen.

"Me voy de acá sin justicia y sin Paula. Esto no es lo que vinimos a buscar", sostuvo Perassi en los pasillos del Centro de Justicia Penal de Rosario. "El alivio nuestro se va a encontrar cuando aparezcan los huesos", apuntó. A su lado, la mamá de Paula, afirmó: "Hay tanta falsedad entre ellos que no sé si vamos a saber dónde está mi hija".

Unos minutos antes, el juez Gustavo Salvador, que integra la Cámara junto con los magistrados Carolina Hernández y Javier Beltramone, había leído el fallo que revocó parcialmente lo resuelto en el primer juicio. Por un lado, la decisión de los jueces confirmó la absolución dictada el 2 de mayo pasado contra siete imputados en la causa, entre ellos, el exjefe de Cuerpos de San Lorenzo, Daniel Puyol, y los policías Jorge Krenz, Gabriel Godoy, María José Galtelli y Aldo Gómez. También ratificaron la absolución de Mirta Rusñisky, presunta autora de la interrupción del embarazo de Paula, y Antonio Díaz, un empleado de Strumia.

En un segundo capítulo del fallo el magistrado explicó que habían sido revocadas las condenas de Strumia y de su esposa, Roxana Michl, ahora acusados de privación ilegítima de la libertad agravada y aborto sin consentimiento seguido de muerte en calidad de coautor y en concurso real. A la hora de los alegatos del juicio, la fiscalía había solicitado la pena de prisión perpetua para el matrimonio Strumia-Michl.

Tanto el empresario como su mujer deberán cumplir con una serie de condiciones: deben presentarse una vez por semana ante la Oficina de Gestión Judicial de San Lorenzo; no podrán salir del país y tampoco modificar el domicilio donde tienen fijada actualmente su residencia.

Este fallo será apelado por la defensa del empresario y de su esposa. La estrategia de los abogados fue tratar de involucrar al marido de Paula, al acusarlo de falso testimonio en el juicio. Pero la Cámara de Apelaciones rechazó ese planteo. El objetivo era que apareciera una nueva pista para sacar la lupa de encima del examante de Paula y su pareja. La última decisión de los jueces de la Cámara de Apelaciones quiebra esa estrategia.

"Es un escenario muy distinto del de la primera instancia, donde fueron todas absoluciones y no se reconoció nada del planteo hecho por el Ministerio Público", dijo, con cautela, la fiscal de Cámara María Eugenia Irribarren.

Los padres de Paula Perassi plantearon desde un principio que el destino de su hija había estado marcado no solo por la supuesta oscura trama en la que estuvieron involucrados Strumia y su esposa, sino por la cadena de encubrimientos y "aprietes" de parte de la policía.

Esa es una de las razones por las cuales, según los investigadores, nunca apareció el cuerpo de la víctima. En agosto pasado se realizó una nueva búsqueda por parte del EAAF en una cava entre Ibarlucea y Luis Palacios, a 15 kilómetros de San Lorenzo, pero no se logró encontrar los restos de la mujer.