Un equipo periodístico denunció agresiones de agentes de la Policía de la Ciudad durante la manifestación en el Congreso: los oficiales fueron sumariados

Una periodista de la señal Crónica TV denunció que efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires la agredieron en medio de la cobertura de las manifestaciones que se produjeron en las inmediaciones del Congreso mientras en la Cámara de Diputados se debatía el veto a la ley de financiamiento universitario. Desde el Ministerio de Seguridad porteño informaron a LA NACION que “ya se tomaron las imágenes y se realizó un sumario sobre la actuación del personal implicado”.

“Iniciamos un sumario, veremos qué conclusiones extraemos”, señaló el secretario de Seguridad del gobierno de Jorge Macri, Diego Kravetz.

El episodio en cuestión quedó registrado a través de un video que luego fue difundido en las redes sociales por la propia movilera, Agustina Binotti, quien contó que los ataques también fueron contra el camarógrafo que la acompañaba.

“Así nos agredió la policía hoy. A Pablo Alonso, mi camarógrafo, que para defenderme se le colgaron 4/5, lo patearon, ahorcaron y le sacaron la cámara para no mostrar la piña que me dio un poli en el pecho. Les molesta nuestro trabajo, lo lamento muchísimo: nos hacen más fuertes”, escribió en su cuenta de X.

Así nos agredió la policía hoy. A Pablo Alonso, mi camarógrafo, q p defenderme se le colgaron 4/5, lo patearon, ahorcaron y le sacaron la cámara p no mostrar la piña q me dio un poli en el pecho. Les molesta nuestro trabajo, lo lamento muchísimo: nos hacen más fuertes. https://t.co/MuMG4Z4nxs pic.twitter.com/OQoI3jrhU7 — Agus Binotti (@AgusBinotti) October 9, 2024

Según relató después la cronista, el revuelo y las agresiones comenzaron en momentos en que el equipo periodístico se había acercado a averiguar por la detención de un manifestante que había asistido a la marcha convocada en rechazo a la decisión del presidente Javier Milei.

“Nos acercamos al detenido, la policía me empezó a empujar, vi que me tiraban gas pimienta, que no salió cuando apretó. Ahí medio que me agarraran entre varios policías, lo pierdo a Pablo un minuto y me hacen una barrera de policías con escudos en frente, no me dejan pasar donde estaba él y ahí veo que estaba sin la cámara”, relató y señaló que “todo fue muy desesperante”. “Ahora empiezo a ver algunas marcas, moretones en las manos”, detalló.

En las imágenes que quedaron grabadas de la escenas de tensión, se ve el momento en que el empleado televisivo discute con los agentes policiales, lo reducen y lo tiran al piso. Luego se ve también cómo los integrantes de la fuerzas de seguridad contienen con violencia cada intento que el trabajador de prensa hacía por levantarse.

“La policía la empuja a la periodista ,le digo que no la empujen y después vienen y me empujan a mí. Les dije que no me empujen y me tiraron la cámara al piso. Ya está, están locos. Todo porque mostramos a una persona detenida pero nada más. Se la agarraron con nosotros, es una locura. Me tiran al piso, me rompen los equipos. La policía venía trayendo un detenido”, describió el camarógrafo en declaraciones a LN+.

De acuerdo a lo que informaron fuentes de la policía porteña, durante la jornada en que Diputados sostuvo el veto presidencial detuvieron a siete personas, entre ellos un menor de edad, por “atentado y resistencia” y uno de ellos “daño”. Asimismo, informaron que dos efectivos resultaron lesionados debido a los incidentes.

