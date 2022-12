Un farmacéutico preparaba una receta especial: cayó con una bolsita que contenía lo suficiente para fabricar 15.000 pastillas de éxtasis

escuchar

Un farmacéutico fue detenido luego de que la Aduana, en el puesto fronterizo de la localidad formoseña de Clorinda, lo descubriera llevando en su automóvil material suficiente para fabricar 15.000 pastillas de éxtasis. Esa sustancia, proveniente de China y valuada en más de 70 millones de pesos, había sido ingresada desde Paraguay, informaron voceros del organismo de control.

La droga venía acondicionada como encomienda desde China y el sospechoso habría recogido el paquete en Paraguay, con la intención de llegar a la ciudad de Paraná, Entre Ríos. En la requisa se encontró un paquete termosellado, color aluminio conteniendo a su vez, en una bolsa transparente de cierre hermético una sustancia de color crema, no pudiendo, en un primer momento determinarse el tipo de mercadería que era, aclararon las fuentes. Los investigadores le preguntaron al propietario sobre el paquete sospechoso e indicó que “se trataba de un componente para la producción de medicamentos”.

Una vez efectuado el secuestro, se dio intervención al Juzgado Federal de Formosa, a cargo del juez Pablo Morán.Seguidamente se ordenó la detención del farmacéutico y el análisis cromatográfico de la mercadería a través de peritos oficiales que confirmaron que la sustancia trasladada era metilendioximetanfetamina o MDMA, usualmente conocida como “éxtasis” o “molly”.

El pesaje total alcanzó los 1110 gramos, cantidad con la que puede producirse unas 15.000 pastillas que se comercializan alrededor de 15 dólares por unidad.

Fue inspeccionado el vehículo del sospechoso en el puesto fronterizo de Clorinda Aduana

Si bien el mercado de las drogas sintéticas no alcanza en nuestro país el volumen que tiene la venta de marihuana y cocaína, se trata de un comercio que crece año tras año. Por eso no resulta extraño que aparezcan nuevas formas de ocultar el contrabando de la sustancia utilizada como base para la fabricación de éxtasis. En agosto pasado se concretó un hallazgo no tenía antecedentes en la Argentina: casi ocho kilos de éxtasis líquido.

La droga sintética, oculta en tres botellas de vidrio que simulaban tener vino, fue descubierta por personal aduanero en el equipaje de un pasajero que acababa de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en vuelo proveniente de Barcelona. La “mula” detenida había recibido órdenes e indicaciones de los pasos que debía seguir y a quién tenía que ver en España para regresar al país con el valioso cargamento. Todas las indicaciones quedaron registradas en mensajes de WhatsApp.

Desde la Dirección General de Aduanas explicaron: “Personal de la Sección Unidad de Apoyo Operativo Metropolitana, procedió a efectuar una revisión exhaustiva de las botellas de vidrios halladas en la valija. Como se observó la adulteración de los corchos, se procedió a realizar a un análisis del líquido y se determinó que era éxtasis. El total de lo secuestrado fue de 7,800 kilos de droga sintética”.

En agosto pasado secuestraron por primera vez metanfetamina líquida Aduana

El objetivo de los vendedores de drogas sintéticas es moverse en el circuito de diversión nocturna. En los últimos días cayó una banda de esas características que operaba en Rosario. En un megaoperativo, efectivos de la Prefectura Naval Argentina realizaron seis allanamientos en el marco de una causa por comercialización de drogas sintéticas. La pesquisa había comenzado seis meses antes cuando detectives de la Prefectura detectaron a un hombre que viajaba con frecuencia a Buenos Aires para comprar estupefacientes y luego venderlos en fiestas electrónicas de Rosario.

El grupo operaba desde diferentes puntos de Rosario donde vendían, acopiaban y distribuían la mercadería ilegal. En el allanamiento, los prefectos incautaron más de 4000 pastillas de éxtasis, diez frascos de poppers, ketamina, cocaína rosa y marihuana.

LA NACION

Temas Narcotráfico