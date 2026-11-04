Un hombre salió a la calle a disparar contra motociclistas porque le molestaban los ruidos

Un hombre fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Las Parejas, sur de Santa Fe, luego de que saliera armado a la calle y efectuara varios disparos contra motociclistas que circulaban en los alrededores de su domicilio. De acuerdo a los primeros trascendidos, el vecino estaría malhumorado por el ruido que hacían los vehículos por la noche.

El episodio, que se volvió viral en las redes luego de que un testigo filmara el momento del tiroteo, ocurrió durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 4.40, en la zona de calle 21 y las vías férreas, informaron los medios locales.

Furioso por los ruidos, un hombre salió a dispararle a un grupo de motociclistas: fue detenido

En las imágenes quedaron plasmadas varias detonaciones en distintas direcciones, en un sector donde también había jóvenes reunidos cerca de una plaza. “Le tira, le tira”, se escucha decir a una persona que registra la escena con su celular. “Pará, loco de mierda”, se oye en el video mientras un vecino pide que se alejen para quedar a resguardo.

La situación motivó la intervención del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional III, cuyos efectivos lograron aprehender al sospechoso y secuestrar el arma de fuego, agregaron los medios. El hombre, de 43 años, quedó a disposición de la Fiscalía de Cañada de Gómez, que investiga las circunstancias del episodio. En su poder tenía un revólver calibre .357 Magnum, que fue secuestrado por la Policía.

Un policía es investigado por empujar y golpear a una joven

Un policía de La Pampa es investigado por empujar y golpear a una joven a la salida de un boliche. La secuencia quedó grabada por la cámara de un teléfono celular y el efectivo, ya identificado, deberá asistir el a una audiencia de formalización para explicar lo sucedido.

El episodio ocurrió en la madrugada del domingo frente a la Catedral situada en el centro de Santa Rosa, según contó la víctima, Priscila Grandon, en diálogo con el diario local La Arena. De acuerdo con su versión, todo comenzó con una discusión al interior de un boliche, cuando un joven comenzó a buscar a su grupo de amigos “para pelear”.