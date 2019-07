Un matrimonio fue atacado a balazos por un delincuente que irrumpió en su casa

Pedro Alsogaray relató la dramática pelea que sostuvo con el ladrón que ingresó en su vivienda Fuente: LA NACION

Durante un intento de robo en San Pedro resultaron heridos el hermano y la cuñada del conocido regatista Julio Alsogaray; la mujer recibió un disparo en el abdomen

El hermano y la cuñada del campeón argentino y panamericano de yachting Julio Alsogaray fueron baleados durante un asalto en su casa de San Pedro. Pedro Agustín Alsogaray, de 37 años, conocido comerciante gastronómico en aquella ciudad del norte bonaerense, recibió un tiro en una rodilla cuando forcejeó con el ladrón para sacarlo de la vivienda. En cambio, su esposa, Victoria Amatriain, de 41, se llevó la peor parte: un proyectil la alcanzó en el abdomen y le afectó seriamente el hígado; está internada en grave estado. Según informó el diario local El diario de San Pedro, el hecho ocurrió pasadas las 3.30 en la casa de los Alsogaray, en 24 de Febrero al 2400, en el barrio Mitre, cuando la familia dormía.

En tanto, voceros policiales y judiciales indicaron a la agencia de noticias Télam que dos delincuentes entraron en la propiedad a robar; primero sustrajeron elementos del jardín y de un vehículo estacionado. Luego, uno de los malvivientes logró ingresar en la casa. Según la información que el portal de noticias sampedrino obtuvo de testimonios de familiares de las víctimas, Amatriain se despertó por los ruidos y descubrió, en medio de la noche, que un delincuente estaba tratando de sacar un televisor de una de las habitaciones. A los gritos advirtió a su marido, que reaccionó de inmediato.

Pedro Alsogaray, entonces, se trenzó en una lucha cuerpo a cuerpo con el asaltante con el objeto de sacarlo de su propiedad; lo consiguió, pero antes, el delincuente efectuó disparos con un revólver calibre 38. El dueño de casa recibió un tiro en la rodilla izquierda y la mujer, que estaba dentro de la vivienda, un balazo en la zona abdominal.

El ladrón, en tanto, consiguió escaparse; los investigadores creen que un cómplice lo esperaba en un auto. El arma con la que disparó quedó en la escena del hecho.

Lucha dentro del hogar

"Hay que ver cómo reacciona cada uno, pero yo soy así. Me salió en el momento. Hay que estar en esa situación", explicó Alsogaray a medios periodísticos que lo contactaron en el hospital donde se recuperaba de la herida.

"Ella (por su esposa) se asustó y gritó, el tipo se asustó y cuando yo llego, le pego una piña; la adrenalina es mucha, no te das cuenta de los tiros", relató la víctima del violento robo. Y agregó: "Yo seguí forcejeando hasta que luchando le pude sacar el arma".

El diario de San Pedro informó que el jefe de guardia del hospital de la ciudad, doctor José Herbas, explicó, sobre el estado de salud de Victoria Amatriain: "Ingresó alrededor de las 4 de la mañana una pareja herida de bala. La mujer, de 41 años, era la que estaba en estado crítico; tenía una herida de bala con una lesión en el hígado y una pérdida hemorrágica importante; fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra en terapia intensiva".

El regatista Julio Alsogaray, una de las referencias argentinas en el yachting, ya que no solo ha ganado oro y bronce panamericano, un subcampeonato mundial y un diploma olímpico, sino que ha sido varias veces campeón argentino, fue uno de los primeros en asistir a los heridos. "Fue en la casa de mi hermano Pedro, yo vivo pegado. Me llamó alrededor de las 3.30 y me dijo: ?Venite urgente porque entraron a mi casa y ya llamé a la ambulancia'", contó el regatista al canal de noticias TN.

Según el deportista olímpico, los delincuentes primero "ataron a los perros, parece que los conocían, y luego tiraron a un baldío varios elementos que su hermano tenía dentro de un ?Jeep viejo' con el que suele ir al campo. Victoria vio al chorro adentro de la casa y empezó a los gritos. Después saltó mi hermano y se empezaron a pelear. Sacó el arma el chorro y empezaron los disparos. Primero le pegó a Pedro y después a Victoria. A mi hermano el balazo le perforó la pierna izquierda, le pasó de un lado a otro, y así herido siguió peleando. La que peor está es Victoria, mi cuñada. Tiene un balazo en el hígado".

Mauricio Gugger, abogado y amigo de las víctimas, dijo que el ladrón es "un asesino" porque cuando Alsogaray lo encaró para enfrentarlo, le disparó "sin mediar palabra". Agregó que la mujer podría ser trasladada al Hospital Italiano, en la ciudad de Buenos Aires.

El matrimonio herido estaba en la casa con sus tres pequeños hijos.