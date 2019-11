Norma Moreno Crédito: Cadena 3

CÓRDOBA. Le quedó la geografía de la suela de la zapatilla del delincuente estampada en su mejilla. A Norma Moreno, vecina de barrio Empalme, de Córdoba , la atacó un motochorro el domingo a las 14.30 cuando estaba por comprar una botella de agua en un kiosco. Él intentó arrebatarle la mochila, a la que ella se aferró, en buisca de conservarla. La tiró al piso, y le pateó la cabeza mientras intentaba quitarle el bolso. Desde el kiosco hicieron sonar una alarma y el ladrón se subió a una moto que se acercó y huyó. Norma quedó desmayada.

"Sigo dolorida... poco para lo que se ve. Gracias a Dios estoy enterita, machucada, pero viva", dijo Moreno a LA NACION. Había salido de su casa para esperar el colectivo para ir a lo de su prima: "No había mucho movimiento porque hacía un calor terrible; me quedé en ese kiosco donde compré el agua, conversando con la dueña del negocio, y me sorprendió el chico este", explicó.

La mujer tenía su mochila colgada delante de su cuerpo y, según relató, él la dio vuelta para sacársela. "Me metió la mano desde atrás, pero yo me prendí a la mochila; me tiró al piso, me pegó y me pisó la cara. Cuando sonó la alarma se fue; yo no había visto antes la moto".

Lo único que el asaltante logró llevarse es un teléfono móvil "viejo" que Moreno usa para escuchar la radio; se cayó de la mochila en la pelea. Hizo la denuncia policial después de salir del médico que la atendió por los golpes recibidos.

Después de este episodio los vecinos del barrio Empalme se movilizaron pidiendo más seguridad; afirman que es muy difícil andar por la calle, que hay delincuentes a toda hora. Moreno, que a pesar de ser jubilada trabaja, contó que a ella nunca le había pasado nada.

"Pero eso no quiere decir que no pase; ojalá esto sirva para toda la otra gente; lo que no quiero es venganza. Que lo agarren, no más; yo voy a seguir haciendo mi vida, no me puedo dejar atemorizar", afirmó a LA NACION.

El video del ataque fue grabado por las cámaras del kiosco donde la mujer estaba conversando y que está a metros de la parada de colectivo. Según datos de la policía, antes de ir por Moreno el delincuente había protagonizado otro asalto, contra un adolescente.