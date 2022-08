Un policía disparó contra un grupo que apedreaba su casa y mató a un chico de 19 años

Un oficial de policía mató desde la puerta de su casa a un chico de 19 años en Santiago del Estero. Ocurrió cuando comenzó a disparar contra un grupo de jóvenes que apedreaban su domicilio.

Los hechos tuvieron lugar cerca de las 6 de la mañana del domingo, en el Barrio Siglo XXI. Terminó con la muerte de Jesús Barraza en manos del oficial Diego Arévalo que disparaba con su arma reglamentaria.

El enfrentamiento se habría dado luego de una discusión surgida entre el grupo de jóvenes, que volvía de una fiesta, y el oficial de policía que se encontraba con otros colegas en la vereda de su domicilio. De acuerdo a los adolescentes que acompañaban a la víctima, Barraza se había sumado más tarde al grupo, no había participado del ataque con piedras, e incluso había tratado de disuadir a sus amigos a que cesaran con la violencia.

Según reconstruyó el medio local El Liberal, de acuerdo a fuentes de la investigación y testigos, el grupo de jóvenes pasó en las primeras horas del domingo por la casa de Arévalo y comenzó a intercambiar insultos con los oficiales, que también les respondían.

Luego, los jóvenes se fueron a una plaza que queda a mitad de cuadra y Barraza, según uno de los adolescentes, se fue a su casa. A los minutos, de acuerdo a ese mismo testigo, escucharon que Arévalo había comenzado a gritarles “¡Vengan! ¡A ver si ahora se animan!”. El grupo entonces fue nuevamente hasta el domicilio del oficial y comenzó a romper el cordón de la vereda y a tirarle piedras.

En un primer momento, Arévalo ingresó a la casa y salió con un rifle de aire comprimido. Disparó al aire, pero las pedradas continuaron. Luego, el hombre fue en busca de una pistola y comenzó a disparar contra los jóvenes, matando a Barraza.

Barraza murió tras recibir los disparos del efectivo policial Gentileza El Liberal

Barraza, que según el relato a ese medio local se había ido a su casa, volvió porque uno de los amigos le había contado lo que estaba ocurriendo.

El joven murió en el acto con dos impactos de bala y las agresiones contra Arévalo cesaron pues el grupo comenzó a pedir ayuda para la víctima. Minutos después, luego de la intervención de la comisaría local, Arévalo fue detenido e incomunicado.

“Cuando llegué al lugar, salió a insultarme, estaba borracho” dijo Gilda, la madre del muchacho a medios locales. “Mi hijo estaba tirado en un charco de sangre. Yo lo quería levantar y la Policía no me dejaba, todavía estaba con vida y la ambulancia no llegaba nunca. Estuvo tirado hasta las 9 de la mañana. No han hecho nada porque era un colega de ellos”, consignó el portal de noticias local Noticias Data.

Ante las amenazas de familiares y amigos de Barraza, la justicia ordenó una escolta permanente en el hogar del efectivo.

La fiscal Dra. Celia Mussi abrió un proceso por “homicidio simple” y dispuso que la Gendarmería Nacional realice la investigación del crimen pues el acusado es parte de las fuerzas policiales.

La familia del joven y sus amigos lo despidió desde las redes sociales y apuntó a que lo sucedido se trata de un caso de gatillo fácil. “Hoy nos toca despedirte, dale fuerzas a tu madre y hermanos”, escribió uno de los amigos de Barraza a quien llamaban “Chuna”.

“Hoy se nos fue ‘Chuna’ Jesús Barraza. Te voy a recordar siempre con ese corazón gigante que tenías como siempre. Jóvenes la noche de ahora no es la misma de antes cuídense mucho”, escribió otro.