Un violador suelto: fue a una consulta médica en un hospital y se escapó de sus cuidadores

La policía bonaerense busca desde el viernes a un joven de 19 años, condenado a 15 años de prisión por participar de una violación grupal, que escapó de un centro asistencial de Bahía Blanca al que había asistido a una consulta médica.

El episodio, que recién trascendió hoy, ocurrió el viernes cuando el joven, cuyos datos se mantienen en reserva debido a que era menor al momento de ser condenado, había sido trasladado por personal de un instituto de menores al Hospital Interzonal de Agudos “José Penna”, de Bahía Blanca, debido a una consulta de rutina con un médico psiquiatra.

Fuentes policiales señalaron a la agencia de noticias Télam que, “en un momento y por causas que se investigan, el muchacho logró burlar a las personas que lo acompañaban y se dio a la fuga a pie del hospital provincial ubicado en las calles Lainez y Necochea de Bahía Blanca”.

”Tras ello, se alertó a personal de la comisaría cuarta con jurisdicción en la zona que, junto a otras seccionales, comenzaron un operativo en búsqueda del joven, quien aún está prófugo”, agregaron.

Según se indicó el joven, quien tiene 19 años y se encuentra bajo el régimen del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, había sido condenado a 15 años de prisión junto a otras dos personas por una violación en grupo cometida el 7 de agosto del 2018 en perjuicio de una mujer de 36 años.

Ese ataque sexual, uno de los más violentos que se recuerde en Bahía Blanca, ocurrió en cercanías del barrio Rucci. En aquella ocasión, la víctima debió recibir atención médica, precisamente, en el hospital Penna, de donde ahora se escapó uno de sus ultrajadores.

Las fuentes agregaron que, “por el episodio, además del joven, que al momento de los hechos era menor de edad, fueron condenados otros dos hombres a penas de 26 y 28 años de prisión”.

Por último, las fuentes indicaron que el joven se encontraba alojado en un instituto de Bahía Blanca desde hacía unos cinco meses, luego de haber permanecido detenido en la ciudad de La Plata.

“Me mataron en vida”

La noche del aberrante hecho, la víctima había salido a pasear a su perro. Fue interceptada por el trío, que la internó en un descampado. Los depravados se turnaron para violarla, mientras la sujetaban de los brazos, le pegaban, la ahorcaban e, incluso, la mordía en distintas partes del cuerpo.

Sufrió traumatismo de cráneo y perdió el conocimiento. Creyéndola muerta, los violadores la tiraron dentro de una zanja en un terreno ubicado entre las calles Chubut y Monte Hermoso, cerca del barrio Plan Federal.

En mayo pasado, un mes después de que condenaran al joven que ahora está prófugo, la víctima dio un reportaje al diario bahiense La Nueva. Esto dijo:

“Soy sensible, pero nunca bajé los brazos, me enfrenté a todo, escuché a los que querían hablar y me prejuzgaron. Me cuesta mucho seguir adelante, aunque tengo mucha fuerza y vida, por eso necesito ayudar a la gente de alguna manera. Una charla puede cambiarles la cabeza a muchos; o hagamos una marcha u otra movida”, agregó.

“Me considero una sobreviviente porque mi experiencia fue totalmente salvaje. En el hospital todos estaban consternados”, sostuvo.

“Fue una especie de canibalismo severo. Es muy doloroso lo que sufrí, pero sin embargo debo soportar que la gente me cuestione por qué salí a esa hora con el perro y por qué me acerqué a ellos. Me culpan porque consideran que provoqué la situación”, aseguró.

“Cada uno decide lo que quiere hacer o no con su cuerpo, por eso es injusto que te arrebaten tu libertad y tu vida de esta manera. Me mataron en vida”, remarcó.

“Hicieron cualquier cosa y me hubiera gustado recibir una palabra de perdón porque, para seguir viviendo, tengo que perdonarlos internamente. Los odio, pero no puedo vivir con ese sentimiento constante”, concluyó.

