CÓRDOBA. Un barrio estuvo a punto de estallar después de que la madre de un niño de cinco años denunció ante la Unidad Judicial de Delitos Contra la Integridad Sexual de Córdoba que su hijo fue violado por otros tres de 9, 10, y 11 años. Uno sería el abusador y los otros habrían colaborado para que perpetrara la vejación.

El hecho se habría producido el jueves pasado en el barrio Ampliación Ferreyra, en las afueras de la capital provincial.

Según el relato de la mujer, su hijo estaba jugando con sus primos y su hermana estaba en el colegio cuando los chicos, vecinos suyos, "le hicieron pis en la ropa, lo agarraron entre todos y uno lo abusó sexualmente". El que habría actuado así tendría 10 años.

"Ocurrió el jueves pasado, pero yo me enteré este lunes. Hice la denuncia, pero no me dieron ninguna solución porque son menores de 11 años y nos los pueden encerrar", agregó.

Fuentes policiales confirmaron que la mujer los contactó, pero que al ser un delito de índole sexual la derivaron al Polo de la Mujer, donde le tomaron la denuncia.

Según el juez penal juvenil José González del Solar se trataría de un hecho de abuso por contacto carnal contra un niño que asiste a sala de cuatro por parte de otros niños que asistirían a la misma escuela.

La denunciante admitió que ella misma fue a buscar a la madre de dos de los chicos implicados y la golpeó. "Decidí hacer justicia por mano propia contra la madre porque ella tiene la culpa de todo. Todo el barrio me apoyó, pero después hicieron lo que no tenían que hacer y comenzaron a tirarle piedras a la policía", describió a radio Suquía.

Los efectivos respondieron a las pedradas disparando balas de goma. Algunas impactaron en los brazos de la mujer del menor presuntamente abusado y también en otros vecinos que insisten con que tienen lesiones, a pesar de que en el parte policial del caso eso no consta.