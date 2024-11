Una mujer se tiró a nadar en el río Limay y tuvo que ser rescatada por los guardavidas

Pese a que el verano todavía no comenzó, los guardavidas del Balneario Gustavo Fahler -ubicado a unos tres kilómetros del centro de la ciudad capital- inauguraron la temporada y tuvieron que rescatar a una mujer que se tiró a nadar en el Río Limay, en la provincia de Neuquén, y fue arrastrada por la corriente.

El incidente ocurrió este lunes por la tarde, cuando los profesionales del ex Balneario Río Grande detectaron que una mujer que se había metido a nadar era arrastrada por la correntada de agua y no podía salir por sus propios medios.

En ese momento, cuatro guardavidas -dos a nado y otros dos en canoa- se arrojaron al agua para acercarse a la víctima y tratar de rescatarla. Finalmente, y según indicó el medio local LM Neuquén, en pocos minutos lograron sacarla del agua y ponerla bajo resguardo. Los medios locales informaron que se encuentra fuera de peligro.

En el video que compartieron desde el propio municipio neuquino se puede ver cómo la mujer lucha para mantenerse a flote mientras la corriente la arrastra cada vez más lejos, y cómo rápidamente llegan los guardavidas para socorrerla.

“Lo que tiene el río en esa zona es que hay un remolino muy grande y, si no sos experto, te arrastra . Esto pudo terminar en una tragedia”, dijo al mismo medio el subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, que añadió: “Fue arrastrada varios metros; la pudieron rescatar a la altura del edificio Vista, es decir, en segundos fue arrastrada varios metros, por eso me emociona el trabajo que realizan los guardavidas y su compromiso”.

El funcionario también destacó la importancia de haber adelantado la temporada del 1° de diciembre al 15 de noviembre, ya que se ajustan las medidas de seguridad debido a la llegada de los turistas y visitantes locales. “Veíamos cómo el calor se adelantaba y sabíamos que la gente iba a comenzar a acercarse a los balnearios porque cuenta con infraestructura y comodidades. Y si la gente viene a estos espacios, obviamente va a querer entrar al río, entonces no podíamos dejarlos sin la seguridad necesaria. Que hubiera un neuquino en el agua y que no tuviera un guardavidas ante cualquier eventualidad a mí no me iba a dejar dormir tranquilo”, detalló.

Baggio también explicó que es importante que las personas asistan únicamente a los lugares que están habilitados para meterse al agua.

