La familia dormía cuando Alma, de seis años, y Delfina, de 15, fueron amenazadas por un hombre que ingresó en su hogar para robar

Mientras una familia dormía en su casa de Ituzaingó, un delincuente ingresó en la casa para robar y despertó a dos de las hijas: Delfina, de 15, y Alma, de seis, con autismo.

"Quedó muy afectada después de lo que pasó", dijo la mamá sobre la menor de las hermanas, que fue contenida por la más grande, mientras era coaccionada por el ladrón. "Mi hija me pudo contar que la habían amenazado a ella, porque si no, nos mataban a todos; me comentó que la habían amenazado a su hermanita con autismo, yo no lo podía creer", relató la madre de ambas.

"Alma no comprendió lo que estaba pasando, no comprendió que estaban robando, sí que era un hecho de violencia porque quedó muy afectada después de lo que pasó, estuvo muy alterada. Alma es una nena que normalmente es tranquila y ayer le cambió la personalidad totalmente", relató la mujer para el canal TN.

A su vez, sostuvo que el delincuente las increpaba diciéndole: «Callate la boca» a Alma. "Agradezco a Dios que no se haya puesto a llorar o no haya entrado en una de sus crisis porque esto hubiera terminado mal, la gente desconoce lo que es este diagnóstico", agregó.

Por otra parte, señaló que Delfina tuvo miedo al encontrarse con el hombre en su habitación, pero que fue valiente. "Me dice: «Mamá, yo intenté hacer lo que me dijo y me quedé tranquila, pero me agarró la desesperación cuando le empezó a decir a Alma que se callara la boca porque pensé que le iba a hacer algo, pensé que Alma se iba a poner a llorar». Ahí es cuando ella entró en pánico", relató la mujer, quien destacó la actitud de su hija de 15: "Otro tal vez hubiera gritado, ella intentó preservar a la familia, pero está totalmente conmocionada. No quería entrar en la habitación para dormir, hicimos guardia con mi marido, nos turnamos para que siempre alguien pudiera estar controlando las puertas, las ventanas. Pusimos un sistema de alarmas, pero así todavía uno se sigue sintiendo inseguro".

Es que la joven se despertó con el delincuente hurgando entre sus pertenencias. "Todos estábamos durmiendo, la única que se despertó fue Delfi porque le estaba revisando la mesita de luz pegada a su almohada", narró el papá de la familia, quien indicó: "Se llevó un poquito de todo: la única plata que teníamos que no son ahorros, somos una familia trabajadora, era plata para vivir; el teléfono de mi señora, que también se lo sacó de al lado de su almohada porque lo usa como despertador; una notebook, que son las dos cosas importantes porque tienen contenido relacionado al tratamiento de Alma, mucha información valiosa, y yo tenía las herramientas a un costadito de la galería y se las levantaron".

El hombre detalló que el delincuente ingresó por la medianera y penetró al hogar a través de una ventana de la cocina. "Por la mañana de ayer no sabiendo qué hacer, porque dinero para poner rejas en este momento no tengo, me pareció la solución más rápida y económica instalar una alarma. Pero igualmente ninguno de los dos durmió. Al relato de mi hija lo escuchás y como papá te revuelve el estómago, una situación que decís no puede pasar esto'", cerró.

