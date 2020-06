Celia Chamorro, la mujer que fue víctima de un asalto, volvió al lugar del robo para saludar al vecino que le salvó la vida Crédito: Captura

17 de junio de 2020 • 09:45

Hace una semana Celia Chamorro vivió una pesadilla cuando un motochorro intentó asaltarla cerca de su casa, en Loma Hermosa. Las cámaras de seguridad registraron el escalofriante momento en el que su pelo se enredó con la rueda trasera de la moto, que la arrastró varios metros por el asfalto.

Los gritos de Celia alertaron a los vecinos y uno de ellos, Gustavo, logró socorrerla y alejar al delincuente. Pasado el mal momento, Celia se reencontró con su "ángel", como llama al hombre que la salvó del accidente.

"Estoy moretoneada, un poco marcada. Y la cabeza zafó. Llevo algo para mi 'ángel'. Me salvó vaya a saber de qué", dijo la mujer a TN .

"¿Cómo no me voy a acordar? Si fui el salvador de ella", recordó Gustavo apenas se vieron. "Te tengo que dar un abrazo, sé que no se puede, pero te tengo que dar un abrazo", dijo el hombre. Y agregó: "Vi en ella a la hermana que no tengo. Gracias que estás bien, tenés una amigo para siempre y tenés mi casa para lo que necesites", confesó Gustavo.

La ayuda de los vecinos

Las cámaras de seguridad de Loma Hermosa, en el Partido de Tres de Febrero, fueron las que captaron las imágenes del ataque que sufrió Celia Chamorro. Según se vio, un motochorro golpeó a la mujer, que cayó al piso. Mientras intentaba escapar, su cabellera quedó enganchada a la rueda trasera y cuando la moto se puso en marcha, ella comenzó a ser arrastrada por el asfalto.

El hecho ocurrió en el cruce de Primera Junta y Pasaje Madrid. En las imágenes se puede ver cómo ella se resistió y en ese forcejeo el delincuente la tiró al piso y el pelo de la mujer se enganchó en la rueda trasera de la moto. Cuando el delincuente intentó huir en su vehículo, un ciclomotor Zanella, la arrastró por la calle entre 30 y 40 metros. Celia fue internada en el Hospital Bocalandro con golpes y raspones, y fue dada de alta a las pocas horas.

Chamorro contó que el delincuente le dio "patadas en la cabeza" y comenzó a gritar "desde el primer momento", razón por la cual una vecina activó la alarma vecinal y un hombre que vive en la cuadra salió a auxiliarla y a enfrentar a golpes al asaltante, que no tuvo otra opción que abandonar la moto y escapar corriendo por la calle Madrid.

"Por suerte salieron a ayudarme. Lo que pensaba en ese momento es que no tenía un arma porque si no, me mataba . Él estaba enloquecido y se quería ir", afirmó la víctima. Finalmente, lo único que el ladrón pudo robarle fue el celular