Video: agredió a una empleada de una panadería de Merlo y rompió un vidrio de un sillazo

El domingo por la madrugada, un hombre entró a una panadería de la ciudad de San Antonio de Padua, partido bonaerense de Merlo, agredió tanto física como verbalmente a una empleada y rompió un vidrio de un sillazo. La violenta secuencia sucedió en la sucursal de la cadena Martino que está ubicada sobre Avenida Rivadavia y Directorio, y fue captada por una de las cámaras de video instaladas en el interior del comercio gastronómico.

Según contó Gisele, la víctima del ataque de ira del sujeto, todo comenzó minutos después de las 5.30. “ Yo estaba en la cocina cuando escuché que el hombre empezó a golpear los vidrios con sus puños, muy fuerte, desde afuera. Después entró al local con la cara llena de sangre. Me empezó a gritar, me decía que nunca lo cuidaba. Me trataba como si fuese su pareja. Yo no conozco a este hombre. Me enteré ahora que se llama Augusto Troncoso” , dijo la mujer a un canal de noticias.

“Le dije entonces que no se acercara a mí. Empecé a pedir auxilio a la gente que pasaba cerca del comercio, les decía que llamaran a la Policía porque este sujeto no me dejaba salir de donde estábamos. Y como nadie me ayudaba, saque el celular para contactarme con emergencias. Cuando me vio hacerlo, el hombre me preguntó qué hacía, agarró una silla y la lanzó contra mí. Gracias a Dios la pude esquivar y terminó por impactar contra un vidrio, que quedó destrozado” .

La empleada de la panadería detalló que, mientras el agresor continuaba con su violento comportamiento, una compañera logró establecer contacto con las autoridades. “En menos de cinco minutos, aparecieron cuatro patrulleros en la puerta del comercio. Lograron detenerlo y, cuando le tomaron declaración, dijo que no se acordaba de nada. Ni de los ataques ni de las cosas que me dijo. Cerca del mediodía, la Policía ya lo había dejado en libertad” , reveló Gisele a TN.

Sobre el final de sus declaraciones a la prensa, Gisele aclaró que aquella panadería de San Antonio de Padua no era el primer lugar donde el individuo había ocasionado disturbios aquella madrugada del 9 de junio: “Venía de estar en un bar a tres cuadras del local, que se llama Samaa Beer and Burger. Ahí agredió a otras personas”. Según puede verse en las grabaciones, además de romper un vidrio, el agresor también destrozó una maceta cerca de la entrada de la confitería.

Antecedente en Mar del Plata: una feroz pelea en una heladería terminó a los sillazos

Momentos de tensión se vivieron el pasado mes de abril en una reconocida heladería de Mar del Plata luego de que tres personas protagonizaran una feroz pelea que terminó a los sillazos y con el revoleo de mesas. Al igual que ocurrió el pasado fin de semana en Merlo, la trifulca fue captada por cámaras de seguridad.

Según se desprende de las filmaciones, los incidentes tuvieron lugar el lunes 22 de abril cerca de las 22.30, en una sucursal de la heladería Helados Italia, ubicada la Avenida Colón entre Corrientes y Santa Fe. La riña, según el testimonio de trabajadores que hablaron con Canal 8, se produjo por dinero. “Esa noche estaba lloviendo y no pasaba nadie por acá. Y, de un momento para otro, apareció un hombre que nos hizo levantar ciertas sospechas”, introdujo Joaquín en diálogo con el medio local.

“Pidió un helado y se sentó en una de las mesas a esperar. Mientras yo preparaba su pedido, apareció una mujer preguntando por un muchacho de campera negra. Le dijimos que sí y, cuando se encontraron, empezó una discusión porque, supuestamente, el hombre le había robado plata. Comenzaron a los golpes como se ve en el video y, a los minutos, se sumó una nueva persona. La pelea terminó con destrozos terribles”, detalló el heladero.

retirarse del establecimiento, pero les fue imposible. “Les pedí que se vayan, que acá no discutan, que no era el lugar. En ningún momento me escucharon. Empezaron a revolear todo. Tiraron una mesa, una silla”, sostuvo. Más adelante en la entrevista, su colega también se pronunció respecto de los sucedido y ofreció más detalles que permitieron entender mejor el inusual acontecimiento.

“Como dijo mi compañero, el hombre que ingresó ya nos resultaba sospechoso. Primero porque se sentó en una de las mesas que no se ven desde el lado de afuera. Segundo, porque parecía conocerse con la mujer que lo increpó. Mientras se gritaban entre ellos, se llamaban por sus respectivos nombre”, reveló Renata. Y continuó con su relato: “Primero el hombre la agrede a la mujer. Después entre otro hombre que viene en defensa de la muchacha. Eran dos contra uno”.

“Ni bien comenzó el descalabro, Joaquín me dijo que saliera afuera y llamara a la Policía. Eso fue lo que hice. Me aseguraron que iban a tomar el caso como prioridad y enviar un patrullero. Pero la pelea terminó y las dos personas que enfrentaron al hombre se escaparon con una campera, dentro de la cual supuestamente se encontraba la suma robada. Y en cuanto al primer sujeto, se sentó con un poco más de tranquilidad, reclamó el helado, lo comió y se fue”, cerró.

Durante los últimos tramos de su aparición televisiva, los empleados contaron que el dueño se apersonó más tarde en el local para ayudarlos a ordenar y les aconsejó: “No se preocupen, quédense tranquilos. La próxima vez que pase algo así, váyanse del lugar, salgan corriendo, piensen primero en ustedes”. “Hoy en día uno no sabe con qué se puede encontrar. Pueden estar armados. En esta zona está todo muy peligroso. Hay que tener mucho cuidado”, concluyó Joaquín.

En la mañana del martes 23 de abril, se radicó la correspondiente denuncia ante la Comisaría N°2 de la ciudad balnearia.

