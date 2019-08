Video: así mataron al jubilado que había robado comida de un supermercado

Los hechos fueron grabados por una cámara de seguridad instalada en una casa 04:02

Las imágenes grabadas por la cámara de seguridad instalada en una casa cercana al lugar de los hechos, la autopsia y las declaraciones de los testigos fueron claves para que la Justicia pudiera reconstruir las circunstancias de la muerte de Vicente Luis Ferrer, de 68 años, que salió de un supermercado de San Telmo sin pagar dos chocolates, un queso cremoso y una botella de aceite de oliva. Antes de morir, fue retenido y reducido por dos empleados de seguridad del comercio, que fueron detenidos tras el deceso del hombre, que padecía demencia senil.

Después de analizar las pruebas incorporadas en el expediente, el juez en lo criminal y correccional porteño Darío Bonanno procesó sin prisión preventiva, por el delito de homicidio preterintencional, a Ramón Chávez, encargado de la sucursal San Telmo de supermercados Coto.

El homicidio preterintencional es una figura penal en la que el autor del hecho utiliza un medio para causar un daño que razonablemente no debía causar la muerte. El otro imputado de la causa, Gabriel De la Rosa, empleado de seguridad de la Cooperativa de Trabajo de Seguridad y Vigilancia Dogo Argentino, fue sobreseído y el juez Bonanno ordenó su inmediata libertad.

Según la autopsia, Ferrer murió como consecuencia de un traumatismo de cráneo con hemorragia subaracnoidea del lóbulo occipital izquierdo. La necropsia reveló, según explicaron fuentes judiciales, tres lesiones contuso-excoriativas que la víctima tenía en su región frontal izquierda, producto del choque con o contra una superficie dura y rugosa, edema inflamatorio en la región orbitaria derecha y equimosis en el hemilabio superior izquierdo.

"Las pruebas incorporadas hasta el momento, con particular atención en los registros fílmicos, no resultan a mi juicio concluyentes para afirmar de manera apodíctica que Chávez desplegó sobre Ferrer una violencia inusitada que podría llevarlo siquiera a la representación de su muerte. No obstante, las consecuencias de su conducta, por la forma en la que lo retenía, las veces que lo doblegó con su fuerza y lo tiró al piso, llevan ínsito el ánimo de producirle un daño en el cuerpo", afirmó el magistrado en su resolución firmada en las últimas horas.

Los hechos ocurrieron el viernes 16 de este mes entre las 18.45 y las 19 sobre Brasil al 500, en dirección hacia Bolívar. La primera persona que intentó retener a Ferrer fue De la Rosa, que después de lograr su objetivo fue a pedir la colaboración de la policía. En el lugar se quedó Chávez. La filmación incorporada en el expediente fue clave para calificar su actuación: el empleado del supermercado comenzó a forcejear con Ferrer cuando el hombre intentó soltarse, lo tomó del cuerpo, lo sujetó y lo redujo en el piso.

Luego, según se ve en las imágenes de video y tal lo que consta en el expediente judicial, Ferrer volvió a levantarse mientras Chávez continuaba intentando detenerlo y se agarró del cuerpo de una mujer que estaba a su lado, sobre la vereda. Durante esa refriega Ferrer realizó un movimiento con sus brazos hacia Chávez, algo parecido a un golpe, y el empleado del supermercado lo repelió con otro movimiento similar. Luego lo sujetó del torso y lo arrojó hacia el piso nuevamente, realizando una maniobra típica de las que usan los agentes de las fuerzas de seguridad para reducir a una persona. Una vez que Ferrer cayó le presionó la espalda con sus rodillas.

"La causa del fallecimiento de Ferrer fue consecuencia de las maniobras de retención desarrolladas individualmente por Chávez. La evidencia colectada alcanza para fundar un juicio de reproche en contra de Chávez, desde que su conducta objetiva, que se analizará en el capítulo correspondiente, supone que el traumatismo de cráneo que desencadenó la muerte de Ferrer se generó producto del enfrentamiento que mantuvo con aquel", explicó el juez en su resolución.

Según el expediente judicial, los dos empleados le dijeron al primer oficial de la Policía de la Ciudad que llegó al lugar que "Ferrer había sustraído productos del supermercado y que al iniciarse la persecución para detenerlos arrojó una botella de aceite hacia la cabeza de Chávez".

El uniformado le tomó los datos personales a Ferrer, "advirtiendo que tenía un hilo de sangre en el cuero cabelludo. Instantes después, de forma repentina, se desvaneció y cayó al piso. Ante ello, intentaron realizar maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP), pero sin éxito. Minutos después Ferrer fue trasladado, desvanecido, hacia el Hospital Argerich, en donde se constató su fallecimiento".

Sobre el imputado que fue sobreseído, el juez Bonanno afirmó: "Dicho esto, conforme fuera puesto de manifiesto por una testigo y posteriormente ratificado a partir del análisis de las filmaciones obtenidas, la intervención en este suceso de De La Rosa culminó con la detención de la marcha de Ferrer instantes después de que egresara del supermercado, con el probable objetivo de recuperar la mercadería que, tal como se confirmó, aquel se llevó del comercio sin abonar. De la secuencia fílmica se observa que forcejeó con él, agarrándolo de las manos y de los brazos, sin efectuar golpe alguno contra su cuerpo".