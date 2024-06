Video: así rescataron al escalador polaco que trepó por la fachada de una torre en Puerto Madero

Escuchar

Momentos de máxima tensión se vivieron este martes en el barrio de Puerto Madero luego que el escalador polaco Marcin Banot Weik comenzó a trepar por la fachada de una torre de 30 pisos. Según supo LA NACION, el influencer alcanzó el piso 15° de la Torre Globant, ubicada en Ingeniero Della Paolera al 200, antes de ser interceptado por los rescatistas que lograron capturarlo y ponerlo a resguardo dentro del edificio de oficinas. Las imágenes de la peligrosa hazaña comenzaron a circular rápidamente por las redes sociales.

El hecho se produjo pasadas las 13.30 en la Torre Globant, en la calle Ingeniero Della Paolera al 200, que tiene 30 pisos y 125 metros de altura sobre el nivel del mar. De acuerdo al parte oficial al que accedió LA NACION, las autoridades arribaron a la zona cerca de las 13.50 alertados por un hombre que estaba trepando y que se encontraba a la altura del 8° piso por un sobresaliente de hierro y seguía escalando”.

Cerca de las 14.40, un grupo de rescate encabezado por personal de bomberos de la Policía Federal y de la Ciudad logró interceptarlo y colocarle un arnés de seguridad, las imágenes del operativo también fueron registradas por algunos de los peatones y vecinos de la zona y en cuestión de minutos se viralizaron por las redes sociales.

Una vez en tierra, el ciudadano polaco fue sometido a una revisación médica. Integrantes del cuerpo de Bomberos aseguraron que el individuo se encuentra en buen estado de salud e indicaron que no se resistió a las autoridades.

En declaraciones a LN+, el subcomisario Gonzalo Dominic dio detalles del operativo de rescate. “Fue una maniobra combinada entre la Brigada Especial de Rescate y el Grupo Especial de Rescate de Ciudad. Lo que se hizo fue trabajar desde la parte externa del edificio y asegurar a la persona que estaba escalando. Una vez que se lo puso a salvo, quedó a disposición de la fiscalía interviniente y está a resguardo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires”.

“Su actitud al momento de ser detenido fue pacífica. Es una persona que evidentemente conoce del tema, sabe lo que es la escalada libre. No hubo inconvenientes. Empleamos un traductor para entender los motivos detrás de su actitud. Dice que simplemente lo hace a modo de reto para Instagram”, completó.

Por su parte, el titular del SAME Alberto Crescenti ofreció mayores detalles sobre el estado de salud del ahora detenido. “Psicológicamente está bien. El hombre está tranquilo. Pero no siempre ha pasado así. Hace un par de años, un hombre se subió a una torre frente al Congreso”, aclaró Crescenti.

“El sujeto estaba alterado psicológicamente y casi atenta con su vida. Finalmente, logramos salvarlo y requirió de medicación. Para mi, movilizar todo un equipo por lo que acaba de ocurrir no es lo correcto. Lo que hizo este sujeto está completamente prohibido. No se puede hacer. Podría haber puesto en riesgo la vida de los bomberos”, advirtió el titular del SAME.

El hombre que escaló un edificio en Puerto Madero Captura de video

En diálogo con TN, Juan, un vecino de Retiro, señal´´o que no es la primera vez que el escalador intenta llevar a cabo la peligrosa hazaña: “El viernes pasado había intentado trepar el mismo edificio. Un escenario similar se desencadenó esta mañana. Finalmente, logró su acometido. Pudo burlar la seguridad y avanzar con su plan. Es una completa locura. Hablamos de alguien que hizo todo esto sin ninguna medida de seguridad, ni siquiera una soga”.

Weik, de 36 años, es un influencer habituado a llevar a cabo este tipo de actividades riesgosas y que comparte las filmaciones de sus proezas en su cuenta de Instagram. Entre otros curiosos datos, Weik es fanático del mate y tiene su propia marca de yerba.

