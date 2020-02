Video. En Parque Patricios, intentaron secuestrarla pero no pudieron

Dos personas intentaron secuestrar a una mujer que cruzada la calle en el barrio porteño de Parque Patricios. Gracias a la ayuda de otro hombre que pasaba por ahí y la ayudó, pudo escapar 05:22

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de febrero de 2020 • 17:57

El pasado 28 de enero, una mujer que cruzaba una calle en Parque Patricios logró escapar de un intento de secuestro que quisieron cometer dos personas que pasaban en una camioneta Kangoo gris. Gracias a la ayuda de un hombre que también cruzaba por la misma calle, no pudieron secuestrarla.

Marisol, la victima, habló en Canal 9 y contó el hecho: "Yo vengo caminando por 24 de noviembre y veo que a mi izquierda hay una camioneta que viene a paso de hombre y cuando cruzo a Salcedo, se detiene delante mio, abre la puerta, no me dice nada, me agarra de los hombros y me intenta meter". En ese momento un hombre retrocede, la forcejea hacia afuera y siente que la están ayudando.

El hecho ocurrió el martes 28 de enero en la calle Salcedo, entre Urquiza y 24 de Noviembre, en el barrio porteño de Parque Patricios, cuando una camioneta Kangoo gris se detiene al lado de la joven. En el video puede verse que, en el mismo momento, un hombre que terminaba de cruzar la calle retrocede para ayudarla y otro auto que pasó enlentece su marcha.

Marisol dijo que lo primero que hizo cuando el hombre la tomó por los dos hombros fue gritar y además, que en ese momento sintió que "perdía la vida".

Por los gritos de Marisol, el hombre que cruzaba retrocede y se dirige a ayudarla. Además, el hombre del auto que también pasaba por al lado empieza a exigir a gritos que la suelten. El atacante, que la tenía sujeta, les responde soltando las manos del cuerpo de la victima: "¿Y ustedes que se meten?".

"Cuando levanta la mano puedo zafarme e ir hacia la vereda", explicó Marisol, quien también agregó que en el barrio se está viviendo mucha inseguridad y que quizás ella "caminaba por tranquila" ese día.

Según explicaron policías de la comisaría a Marisol, la técnica de los atacantes suele ser meter a la persona dentro del vehículo para evitar las cámaras de seguridad, una vez adentro, robarle los objetos y soltarla a algunas cuadras de distancia.