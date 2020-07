La empresaria dijo tener ocho empresas, ser abogada y sobrina del gobernador Gerardo Zamora Crédito: Captura

Carolina Durán, la empresaria de 33 años que la semana pasada protagonizó un escándalo en las calles de Santiago del Estero, fue excarcelada. El 22 de julio pasado, la mujer, en aparente estado de ebriedad, chocó con su auto contra una plazoleta y agredió a los policías que se apersonaron en el lugar y le solicitaron sus datos personales. Durán, que había mentido al asegurar ser abogada y la sobrina del gobernador Gerardo Zamora, fue detenida y fue imputada por "atentado y resistencia a la autoridad".

Hoy se conoció que finalmente fue excarcelada con medidas restrictivas y reglas de conducta que deberá observar por tres meses, de acuerdo a lo publicado por el portal Nuevo Diario Web. Según trascendió, la jueza María Pía Danielsen hizo lugar a los planteos excarcelatorios de los abogados Diego Díaz y Rogelio Díaz Villalba, abogados defensores de Carolina Durán.

El incidente

El siniestro ocurrió el miércoles pasado cerca de las 18.30 en el cruce de las calles Libertad y 27 de Abril de la capital santiagueña. Inmediatamente se acercaron al lugar del hecho tres agentes de la policía local y comenzaron a interrogar a la conductora, quien reaccionó de manera violenta y trató de escapar de la situación, pero su auto no funcionaba. Sin embargo, uno de los efectivos grabó con su teléfono celular los exabruptos de la empresaria.

Durante más de 6 minutos que dura el video, se puede apreciar como Durán denigró e insultó a los policías. Además, para intentar escapar de la escena del accidente, la mujer se hizo pasar por "abogada", "perita en accidentología vial". Incluso, afirmó ser "sobrina del gobernador Gerardo Zamora". También dijo tener tres empresas que, luego de desvariar, incrementó el número de compañías a ocho.

Con el correr las horas se empezaron a conocer los detalles sobre la vida de Durán. En primer lugar, no es familiar del mandatario provincial. Tampoco es abogada, ya que el Colegio de Abogados informó que ella no está matriculada en la institución.

"Informamos que la señorita Norma Carolina Pilar Durán, que protagonizó un incidente policial el día miércoles 22 de julio, en la vía pública, no se encuentra matriculada al día de la fecha, según consta de nuestra base de datos", señalaron desde el Colegio de Abogados de Santiago del Estero.

Los agresivos desvaríos de Carolina Durán

Gracias a la grabación que realizó uno de los policías que participaron del operativo por el choque que provocó Carolina Durán, se puede apreciar la violenta reacción que la mujer tuvo con los agentes.

Primero trató de "zafar" de la situación al argumentar que debía asistir a una reunión. "Tengo una reunión en 20 horas, en 20 minutos, me hacen perder el tiempo. Yo me voy, quédense con el auto. No voy a aguardar nada, a mí me chupa un huevo este auto", dijo Durán en el comienzo del video.

Durán había sido imputada por "atentado y resistencia a la autoridad"

Y en el mismo tono, continuó: "Tengo tres empresas, soy empresaria, ¿de qué me estás hablando, por favor? Usted es policía, va a ser siempre policía" (...) Por favor, qué gente inútil, Hagan lo que quieran, qué me importa".

Al arribar Seguridad Vial, la mujer volvió a protagonizar un escándalo al negarse en un principio a realizar la prueba de alcoholemia y tras otras idas y vueltas terminó completando la prueba de mala gana.