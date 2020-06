Video: con un mensaje de WhatsApp un vecino frustró el robo de dos bicicletas

El operativo donde se detuvo a dos ladrones en San Miguel 01:00

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de junio de 2020 • 12:12

El vecino vio la actitud sospechosa de los dos jóvenes y no lo dudó. Envió un mensaje de voz por WhatsApp para alertar lo sucedido y describir cómo estaban vestidos los supuestos ladrones. Comunicó las coordenadas del barrio a un número de emergencias municipal y, mientras desde el Centro de Operaciones Municipal (COM) de San Miguel le avisaban que un patrullero ya se dirigía al lugar de los hechos, él continuó con el relato en tiempo real de lo que sucedía: "Se metieron en la casa. Le robaron las bicicletas" . Pero los delincuentes no pudieron ir muy lejos, fueron detenidos antes de que pudieras escapar.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la Municipalidad de San Miguel. "A partir de la comunicación de un vecino al sistema de seguridad Ojos en Alerta para denunciar el ingreso de dos delincuentes en una casa, el Centro de Operaciones Municipal (COM) comenzó a realizar el seguimiento de cámaras para dar con los ladrones", agregaron las fuentes consultadas.

Con el seguimiento en tiempo real hecho con las cámaras de seguridad municipales y los datos aportados por el vecino, personal de la policía bonaerense detuvo a los delincuentes y recuperó las dos bicicletas robadas.

Ojos en Alerta , que la Municipalidad de San Miguel puso en funcionamiento en 2016, es un sistema de seguridad donde, a una línea exclusiva de WhatsApp, los vecinos envían, en promedio, 80 mensajes diarios de texto o audio con denuncias o alertas por robos. Hay 50.000 personas adheridas al programa preventivo ideado por las autoridades municipales.