Video. "Me muero si matan a mamá", la reacción de una niña durante un robo

20 de noviembre de 2020 • 11:47

El robo quedó filmado por una cámara de seguridad instalada por las víctimas. Fue cuestión de segundos. Un matrimonio y su pequeña hija llegaban a su casa de Bernal, en Quilmes, en su camioneta y fueron sorprendidos por cinco ladrones que, después de amenazarlos con armas, les robaron el vehículo y un teléfono celular.

La pesadilla que vivieron las víctimas ocurrió anoche en Maipú y Don Bosco, en Bernal, en el sur del conurbano, una zona caliente del delito.

"No nos pasó nada, pero el susto nos quedó. El susto le quedó a mi hija porque vio cómo me apuntaban en la panza y dijo: ´Si matan a mi mamá me muero´. Entró corriendo y le dijo al hermano ´le van a pegar un tiro en la panza a mamá´", sostuvo Jaqueline, víctima del robo al canal de noticias TN.

La mujer contó el robo duró pocos segundos. "Los chicos están preparados. Saben que llegamos y tienen que entrar en casa corriendo. La zona sur está terrible en cuanto a seguridad", agregó la víctima.

La primera reacción que tuvo la hija de Jaqueline fue aferrarse a su tablet para que no se la robaran. "Los delincuentes querían la camioneta", sostuvo la víctima.

