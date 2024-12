Video | Un fisicoculturista se grabó en Mendoza mientras lo subían a un patrullero, agredía efectivos e intentaba huir

El fisicoculturista e influencer David Jesús Nazareno Verdú, conocido en redes como “El Chapa Fit” grabó un video en vivo en una red social mientras fue detenido por un grupo de policías, escapó de un patrullero y, luego, terminó reducido por los efectivos en la localidad de San Rafael, Mendoza. Su detención se habría iniciado por un pedido de un Juzgado de Familia, que solicitó su internación en un neuropsiquiátrico. La dramática escena finalizó con su traslado en una ambulancia a los gritos.

Ayer al mediodía, en el centro de San Rafael los policías se acercaron al hombre en la vía pública por el pedido del juzgado, según informaron los medios locales El Sol y Los Andes. El influencer posee una cuenta de Instagram con más de 49.000 seguidores, donde se define como empresario, mentor, atleta y testigo de Jehová.

Hace más de diez años que se desempeña en el ambiente del fisicoculturismo, donde ganó una serie de torneos nacionales e internacionales. El vivo de Instagram del tenso altercado tuvo alrededor de 300 vistas.

El vivo comenzó con Verdú dentro de un patrullero mientras dialogaba con un policía. “No me toques”, le comentó el influencer. El efectivo le pedía que entregue una botella de agua por ser “un elemento contundente en el calabozo”. “Me sacaron la comida”, reclamó Verdú, y agregó, mirando a cámara: “Ya les voy a decir en qué comisaría estoy. Vengan a buscarme. Los voy a hundir y humillar”.

“Calmate un poquito porque nadie te está diciendo nada malo y vos estás amenazando”, le contestó el policía. “Yo te voy a hundir con propiedad y valores, no voy a dejar el teléfono. Vas a quedar irreversiblemente y psicológicamente afectado. Soy el chabón más famoso de Argentina y te está viendo todo el país en este momento. Te voy a humillar porque te falta estudiar. Te recibiste de uniformado y no estás capacitado para atenderme porque no sabes las leyes. No me podes tocar y sacar un vaso de agua”, masculló el fisicoculturista.

El efectivo intentaba calmarlo, hasta que finalmente le apoyó la mano en el hombro a Verdú, momento en el que escaló la situación. “Soltame porque me puedo autodefender. Salí, salí”, sostuvo. Allí, salió del patrullero, empujó al efectivo y comenzó a correr por la calle. Al acomodar la cámara, se lo vio escapar con su musculosa desgarrada y cortada mientras una moto policial lo perseguía. De fondo, se escuchaba cómo los patrulleros lo seguían hasta que finalmente lo aprehendieron y el vivo finalizó. En un video grabado por un usuario, se observó a Verdú corriendo por la calle hasta que un efectivo lo alcanzó y lo redujo.

En otro video que se viralizó en redes sociales, el influencer se encuentra dentro de un ambulancia, mientras gritaba su nombre y datos personales. “Soy hijo de un solo Dios, el cual se está haciendo justicia en este mundo irreversible lleno de odio y miseria. Me duele el corazón ver sufrir a tanta gente”, expresaba.

Según consignó Los Andes, el fisicoculturista fue detenido por resistencia a la autoridad. Verdú fue, luego, trasladado al pabellón psiquiátrico del Hospital Schestakow bajo custodia policial, reportó El Sol. El pedido del Juzgado de Familia de su internación habría surgido luego de que el atleta dijera su familia el lunes pasado que tenía intenciones de quitarse la vida y, por ello, ordenaron una pericia psicológica, informó el Ministerio Público Fiscal a los medios locales.

“Por estas horas (la tarde del jueves), el joven se encuentra en el mencionado nosocomio, en tanto que el lunes pasado había manifestado a familiares intenciones de quitarse la vida. Por ello, se efectuaron las acciones correspondientes en pos de proteger su integridad psicofísica”, señaló el ministerio en un fragmento de un comunicado emitido a la prensa que publicó Los Andes.

LA NACION

