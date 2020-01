Villa Gesell: emotiva marcha con velas para reclamar por el joven asesinado

Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Sobre la vereda donde murió Fernando Báez Sosa, de 19 años, también en la de enfrente y sobre la calle 3 había vecinos autoconvocados de Villa Gesell que pedían justicia por el asesinato ocurrido el sábado a la madrugada. Fueron alrededor de 300 personas que hace minutos prendieron velas frente al boliche Le Brique.

"Este es el pueblo solidario que se juntó a pedir justicia. Le quiero decir al boliche Le Brique que Villa Gesell no está de fiesta, ya que eso publicó en sus redes sociales el mismo día que Fernando murió. Aunque esto no es solo de Le Brique, esto pasa en todos los boliches", dijo Gabriela Covelli, una madre que perdió a su hijo a raíz de una mala praxis y llevó un parlante y un micrófono para hablar frente al público. Y continuó: "Solo los sacan del boliche y no se hacen cargo. Yo les pido a los comerciantes que se llevan el billete de nuestros hijos, que los cuiden, porque para nosotros valen oro".

En un clima de profunda tristeza, los vecinos y algunos turistas de todas las edades hicieron un minuto de silencio. También rezaron un Padre Nuestro y gritaron "Fernando presente, hoy, y siempre". Muchos, además, exclamaron "Dónde está Barrera", por Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell que hasta ahora tuvo pocas apariciones en los medios y no convocó a una rueda de prensa.

"Fernando es el hijo de todos. Basta de negociar con la sangre de nuestros chicos. Le queremos pedir al intendente, en repudio de la violencia, que decrete un duelo en la ciudad de Villa Gesell. Le pido a Le Brique, que salgan y pidan perdón por la fiesta que esa misma noche festejaron. No saben ellos lo que es cargar con la muerte de un hijo. También debemos hacernos cargo porque estos jóvenes son resultado de lo que nosotros hacemos. Perdón a Fernando, perdón a la mamá y al papá", concluyó Covelli.

Un joven de 19 años que asistió a la "sentada pacifica" contó: "Nosotros somos siete en el grupo, todos de Buenos Aires. Esa noche estábamos en Le Brique, estaba todo sobrevendido, hubo un montón de peleas esa noche, no te podías mover. La muerte de Fernando nos hizo mierda, nos dimos cuenta que podíamos ser nosotros. Muchas veces entre la borrachera y alguien que te viene a molestar, uno se enoja y así puede empezar una pelea. Entre todos nos dimos cuenta que todos debíamos calmarnos".

Silvia Campos de 53 años, que sostenía una vela con la mano derecha, relató: "Yo soy de Villa Gesell, vine después del trabajo, esto es muy triste, muy doloroso y no tendría que haber pasado. Vengo a pedir justicia y un Villa Gesell en paz".

Y concluyó: "Hay que controlar a la cantidad de gente que viene, a Fernando no lo va a devolver nadie".

Durante la marcha se leyó un comunicado escrito por los amigos de Báez Sosa luego del entierro.

El comunicado decía: "Simplemente pedimos justicia". "Fernando es de las personas más hermosas que conocemos y desafortunadamente por culpa de otros que no saben sobre el significado de diversión, todo terminó en tragedia. Él siempre buscó hacerle bien al resto y nunca fue violento. No fue una pelea o enfrentamiento, lo fueron a matar. Fer siempre demostró cariño, compasión, humildad y todos aquellos valores que se le puedan ocurrir a cualquiera, sin excepción alguna. Fue un ejemplo de superación para todos nosotros y nos transmitió muchísimo en todo el tiempo que pasamos juntos con él. Va a estar siempre con nosotros en toda nueva etapa y lo más importante es que lo vamos a tener cerca", leyó uno de los oradores.

"Hermanito te amamos hoy y siempre. Gracias por todo a vos y a todos los que están y estuvieron acompañándonos sin excluir a nadie, por su apoyo y esfuerzo que hacen", concluyeron.