Violación en Palermo: reclaman que Gómez Alcorta se presente en el Congreso para dar explicaciones

La polémica generada por la posición de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sobre el ataque sexual sufrido por una joven de 20 años en Palermo tuvo su caja de resonancia en el Congreso. Treinta legisladores de Juntos por el Cambio criticaron los dichos de la funcionaria nacional y presentaron un proyecto de resolución para solicitar que Gómez Alcorta se presente en la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre el trabajo realizado en su área.

“Lamentable el mensaje de la ministra Gómez Alcorta sobre la violación grupal en Palermo. Confunde una lectura sociológica, corporativa y limitada del patriarcado estructural, con su responsabilidad gubernamental y, en esa confusión, gestiona y protege mal”, dijo la legisladora Carla Carrizo, autora de la iniciativa.

El momento en que los panaderos detienen a los violadores

Tras conocerse el ataque sexual y el arresto de seis sospechosos, la ministra había afirmado: “Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural”.

La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, cuestionó con dureza ese argumento. Incluso, pidió la renuncia de Gómez Alcorta. Tras esa crítica, parte de la principal bancada de la oposición avanzó con un pedido de informes a la ministra.

“¿Mujeres v. varones? Sabemos que no es así. El feminismo como movimiento es muchísimo más. Hay mujeres que actúan reproduciendo lógicas patriarcales de poder (violencia con mujeres y varones también; y a la inversa). No estamos como sociedad en el mismo lugar y las movilizaciones desde 2015 nos enseñaron a mirar. La ministra debe venir al Congreso a explicar por qué está mirando y gestionando mal. Más de 30 diputados presentamos el proyecto para citarla”, comentó la legisladora Carrizo.

Seis sospechosos fueron detenidos por la violación en Palermo Télam

Luego de la controversia pública con la exministra de Seguridad, Gómez Alcorta apuntó contra sus críticos: “Es muy importante, por un lado, que quienes tienen responsabilidades políticas tengan un poco de decoro, porque hacen daño, imaginate que no a mí, que Patricia Bullrich me pida la renuncia habla bien de mí”.

Y agregó: “Yo me puedo quedar muy tranquila porque estoy en las antípodas ideológicas, políticas y de responsabilidades que tiene ella. Me refiero al daño que se hace cuando habla de animales y de enfermos. Son personas con responsabilidades, sino serían inimputables y claramente no lo son. Bullrich está de campaña por eso ella tuitea mientras nosotras trabajamos. Lamento que la presidenta del partido de la oposición especule con el dolor. Da vergüenza”.

Bullrich había salido al cruce de la posición de la ministra de Mujeres con un mensaje publicado en sus cuentas de redes sociales “Ella es tu hermana, tu vecina, tu madre, tu hija, tu amiga, tu compañera de trabajo. La drogaron y la violaron entre seis cobardes. Millones de jóvenes estudian, trabajan y generan relaciones de amor y respeto. Pero no: ¡el Gobierno justifica al que viola! ¡Renuncie, ministra!”.

Defensa del oficialismo

La controversia escaló y, como se consignó, tuvo repercusión en el Congreso. En el Senado, en tanto, el ataque sexual fue repudiado por las integrantes de la Banca de la Mujer. En medio del debate, funcionarias nacionales defendieron a Gómez Alcorta. La vocera de Presidencia, Gabriela Cerruti, sostuvo hoy que “la violación es una práctica constante y permanente de los hombres con respecto a las mujeres en muchísimas situaciones”.

Durante la conferencia de prensa semanal -que se llevó a cabo de manera remota dado que Cerruti cumple con el protocolo de aislamiento por Covid luego de dar positivo-, la funcionaria expresó que “las declaraciones de Patricia Bullrich no están ni siquiera a la altura de su habitual bajeza. Está hablando sobre un tema absolutamente delicado, donde ella comprende perfectamente qué es lo que dijo Gómez Alcorta”.

En esa línea también se manifestó la exministra de Seguridad, Sabina Frederic. “Comparto la visión de Elizabeth Gómez Alcorta”, dijo la directora de los Cascos Blancos, organización de ayuda humanitaria que depende de la Cancillería.

“Hay temas en los que no debatimos en profundidad y nos quedamos en análisis superficiales devorados por la cotidianeidad de este país que no nos da respiro”, explicó. “Creo que la idea de Elizabeth no es sacar de foco que este hecho es un hecho criminal, al contrario debe caer todo el peso de la ley sobre ellos”, comentó Frederic.