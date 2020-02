Los cuatros jóvenes imputados, ya se encuentran tras las rejas.

MENDOZA.- El conmocionante caso de violación en manada de una joven en Mendoza no deja de sorprender. Mientras los cuatro jóvenes detenidos fueron trasladados a la cárcel, la víctima contó lo que vivió durante una "juntada" con amigos, que terminó de la peor manera.

Por estas horas, las redes sociales se hacen eco del caso, cuestionando duramente a los acusados, al tiempo que aparecen perfiles que salen en su defensa. Mientras, la chica, de 21 años, decidió realizar un posteo en su página de Facebook, que luego eliminó, respondiéndole a quienes la criticaban por haber hecho la denuncia y la acusaban de mentirosa.

"Vos no hablés si no sabés, así que dejá de juzgarme sin saber; vos no estabas en el momento que pasé; creeme, a mí también me duele todo esto porque los conocía hace mucho", publicó la joven, quien recibió el apoyo de amigos, allegados y desconocidos.

También, la denunciante dijo tener pruebas de que no consintió el contacto sexual con sus amigos: "Nunca me imaginé que me harían algo así; tengo audios y mensajes pidiéndome perdón y que por favor no ponga la denuncia, y no solo yo la puse, también abusaron de dos amigas". Aunque sobre esto último no hay presentaciones ante la Justicia.

Luego, según pudo saber LA NACION, la joven volvió a realizar publicaciones con frases motivadoras y religiosas, ante el horror vivido. "¿Quieres un consejo? No te olvides de Dios en los buenos momentos, porque él estuvo contigo cuando todo parecía caer en pedazos", posteó. También, expresó: "Quizá no se note, pero la verdad me estoy esforzando mucho para no rendirme".

Una de sus mejores amigas, salió a defenderla públicamente, con un sentido mensaje. "Si te lastiman a vos me lastiman a mí también. Juro que vamos a volver a hacer que vuelvas. Aunque nada es lo mismo ya pero trataremos y sé que lo vamos a lograr juntas. Tenés muchas personas que te aman un montón. A levantar la cabeza mi reina y a salir adelante cueste lo que cueste. Te amo mi vida", escribió.

"Aclaración"

Por su parte, ante cada comentario, aparece la respuesta desde "Aclaración caso", un perfil creado para defender a los acusados, asegurando que ya saldrá la verdad a la luz. "Cuatro Inocentes!!! De a poco se va esclareciendo el caso. Esperando que se abra la audiencia para presentar una avalancha de testimonios, filmaciones y pruebas contundentes a favor de los imputados. No podemos salir a decir lo que sabemos. Solo que no crean en la prensa amarillista", postearon. Justamente ayer, los cuatros imputados fueron trasladados al penal provincial, bajo una fuerte custodia, mientras se producían cruces entre los familiares de ambas partes.

Uno de los imputados, durante su traslado a la penitenciaría provincial. Crédito: El Sol

La semana pasada, la joven decidió realizar la denuncia en la Oficina Fiscal Nº 11 de la Comisaría 11ª en Luján de Cuyo. El hecho ocurrió en la vivienda de uno de los acusados, quien había organizado una fiesta, ante la ausencia de sus padres. El ataque sexual se produjo durante la madrugada, cuando la mayoría de los invitados comenzaron a despedirse, quedando solo un reducido grupo de chicos, quienes habían consumido alcohol. Finalmente, cuatro de ellos, según consta en la exposición que realizó la mujer ante la Justicia, la vejaron en una de las habitaciones de la casa pese a que ella se resistía. De hecho, se investiga si la chica fue drogada previamente. Asimismo, la Justicia está detrás de un quinto chico que habría presenciado el ataque, pero que fue expulsado de la casa cuando se despertó y vio lo que ocurría.